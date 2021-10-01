На самом деле экодуки довольно распространены в различных странах Европы. Первые переходы для животных там начали строить еще в 50 годах. Произошло это во Франции.

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Положительный опыт французов быстро переняли соседи, поэтому мосты для животных начали возводить по всей Европе, в частности в:

Нидерландах,

Швейцарии,

Германии.

А до 70-х годов экодук получили распространение в США, Канаде, Японии и Китае. Как пишет издание Inzynieria, в Польше первые переходы для животных появились в 1996 году. С тех пор до 2016 года построили 2577 переправ. И это количество продолжает расти.

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Для чего нужны экодуки

Переправы или мосты для животных имеют 2 очевидных и необходимых назначения:

Они позволяют фауне свободно мигрировать между двумя частями искусственно разделенного человеком пространства. Защищают автомобилистов от столкновения с крупными дикими животными.

Когда экодуки появятся в Украине

На родине защитой диких животных занимается организация WWF-Украина. В рамках международного экологического проекта SaveGREEN эксперты WWF-Украина планируют построить первый переход для животных. Он должен появиться к 2022 году в Закарпатской области.

В Украине пока нет ни одного настоящего экоперехода или экодука, кроме отдельных тоннелей для пресмыкающихся. Мы только начинаем свой путь в этом направлении,

– объяснил координатор проекту SaveGREEN в Украине Тарас Ямелинець.

В 2018 году правительство одобрило новую транспортную стратегию Украины на период до 2030 года в которой учло предложения WWF-Украина по экологизации транспортной инфраструктуры и необходимости учета экологических переходов для диких животных в ее планировании.

Как рассказал Ямелинець, проект строительства экодуков в Украине финансируется из фондов Европейского Союза. Период реализации с 1 июля 2020 до 31 декабря 2022.