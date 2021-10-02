Вже з самої назви програми можна здогадатися, що мова йде про допомогу у розмірі 400 злотих. Допомогу можна оформити на кожну дитину у сім'ї, починаючи з першої.

Дізнавайтеся також Переїзд у Польщу з дітьми: на що звернути увагу – досвід українки

Детальніше про програму 400 Plus

400 злотих – це максимальний розмір допомоги, на яку можуть претендувати батьки дитини, яка відвідує ясла чи садок. Якщо фактичні витрати на дошкільний заклад, у які не входять витрати на харчування, становить менше як 400 злотих, то виплати складуть цю величину, покриваючи 100% витрат. Але якщо, наприклад, вартість перебування малюка в садку становить 500 злотих на місяць, то за програмою буде компенсовано 400 злотих, а ще 100 злотих батьки заплатять з власного бюджету.

Допомога за програмою 400 Plus може виплачуватися увесь час, поки дитина відвідує дошкільний заклад. Крім періоду, протягом якого батьки отримують допомогу за програмою Rodzinny Kapitał Opiekuńczy ("Сімейний капітал"). Остання передбачає допомогу у сумі 1000 злотих на місяць протягом року або по 500 злотих протягом двох років і може бути оформлена на другу і кожну наступну після другої дитину у віці від 12 до 36 місяців.

Нагадуємо, що курс польського злотого до гривні становить 6,69 за даними НБУ.