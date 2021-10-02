Уже из самого названия программы можно догадаться, что речь идет о помощи в размере 400 злотых . Помощь можно оформить на каждого ребенка в семье, начиная с первого.

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Подробнее о программе 400 Plus

400 злотых – это максимальный размер пособия, на которое могут претендовать родители ребенка, посещающего ясли или сад. Если фактические расходы на дошкольное учреждение, в которые не входят расходы на питание, составляют менее 400 злотых, то выплаты составят эту величину, покрывая 100% расходов. Но если, например, стоимость пребывания ребенка в саду составляет 500 злотых в месяц, то по программе будет компенсировано 400 злотых, а еще 100 злотых родители заплатят из собственного бюджета.

Помощь по программе 400 Plus может выплачиваться все время, пока ребенок посещает дошкольное учреждение. Кроме периода, в течение которого родители получают помощь по программе Rodzinny Kapitał Opiekuńczy ("Семейный капитал"). Последняя программа предполагает помощь в сумме 1000 злотых в месяц в течение года или по 500 злотых в течение двух лет и может быть оформлена на второго и каждого последующего после второго ребенка в возрасте от 12 до 36 месяцев.