У Польщі 71% компаній збираються підвищити зарплату працівникам

Через швидке зростання цін у Польщі чимало компаній зібралися підвищувати зарплату робітників. Про такі наміри заявив вже 71% польських підприємств.

Зарплату робітникам мають підвищити вже у найближчі 12 місяців. Але є й ті, хто хоче зробити це ще швидше.

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Так, 44% компаній планують збільшити зарплату до кінця 2021 року. Однією з головних причин зміни заробітної плати є значна інфляція у Польщі, яка вже становить понад 7%. Уряд також планує провести індексацію пенсій. Але підвищення, швидше за все, теж не покриє зростання цін.

Що таке інфляція? Це тривале зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Основними факторами інфляції є переповнення каналів обігу, внаслідок чого відбувається знецінення грошей та зниження їх купівельної спроможності.

Як зміняться зарплати у Польщі

Уряд Польщі заявив про підвищення зарплат з 1 січня 2022 року. Так, мінімальна зарплата до вирахування податків збільшиться на 210 злотих і становитиме 3 010 злотих (приблизно 660 євро), а мінімальна погодинна ставка складатиме 19,5 злотих (близько 5 євро). Чистими, після вирахування податків та внесків до фонду пенсійного страхування, поляки отримуватимуть мінімум 2 163 злотих (близько 470 євро). Середня зарплата у 2022 році, за прогнозом міністерства економіки Польщі, складатиме 5 922 злотих брутто (майже 1 295 євро).