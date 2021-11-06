Зарплату работникам должны повысить уже в ближайшие 12 месяцев. Но есть и те, кто хочет это сделать еще быстрее.

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Таким образом, 44% компаний планируют увеличить зарплату до конца 2021 года. Одной из главных причин изменения заработной платы является значительная инфляция в Польше, которая составляет более 7%. Правительство также намерено провести индексацию пенсий. Но повышение, скорее всего, тоже не покроет рост цен.

Что такое инфляция? Это длительный рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы. Основными факторами инфляции является переполнение каналов обращения, в результате чего происходит обесценивание денег и снижение их покупательной способности.

Любопытно! В сентябре 2021 года инфляция в Украине была самой высокой начиная с 2017 года. Она составила 11% в годовом исчислении. Больше всего цены увеличились на образование, одежду и яйца.

Как изменятся зарплаты в Польше

Правительство Польши заявило о повышении зарплат с 1 января 2022 года. Так, минимальная зарплата до вычета налогов увеличится на 210 злотых и составит 3 010 злотых (около 660 евро), а минимальная почасовая ставка будет составлять 19,5 злотых (около 5 евро).

Чистыми после вычета налогов и взносов в фонд пенсионного страхования поляки будут получать минимум 2 163 злотых (около 470 евро). Средняя зарплата в 2022 году, по прогнозу министерства экономики Польши, составит 5 922 злотых брутто (около 1 295 евро).