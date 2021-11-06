Зарплату робітникам мають підвищити вже у найближчі 12 місяців. Але є й ті, хто хоче зробити це ще швидше.

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Так, 44% компаній планують збільшити зарплату до кінця 2021 року. Однією з головних причин зміни заробітної плати є значна інфляція у Польщі, яка вже становить понад 7%. Уряд також планує провести індексацію пенсій. Але підвищення, швидше за все, теж не покриє зростання цін.

Що таке інфляція? Це тривале зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Основними факторами інфляції є переповнення каналів обігу, внаслідок чого відбувається знецінення грошей та зниження їх купівельної спроможності.

Цікаво! У вересні 2021 року інфляція в Україні була найвищою починаючи від 2017 року. Вона становила 11% у річному вимірі. Найбільше ціни збільшились на освіту, одяг та яйця.

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