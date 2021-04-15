Польща зробить перші кроки до зняття карантинних обмежень: коли й що дозволять

Польща до 25 квітня 2021 року продовжила політику, спрямовану на захист від розповсюдження коронавірусної інфекції. Але вже з 19 квітня 2021 року деякі карантинні обмеження, які стосуються шкільних та спортивних занять, будуть послаблені.

Польща планує поступово знімати обмеження до літа. Цей план можливо реалізувати за умови, що кількість вакцинованих осіб збільшуватиметься, а кількість нових випадків заражень коронавірусом зменшуватиметься.

Актуально Польські лікарі зробили важливе звернення щодо вакцинації проти COVID-19: головні пункти

Пом'якшення обмежень для дітей

З 19 квітня 2021 року школи, садочки та ясла знову будуть відчиненими. Діти всіх вікових категорій зможуть повноцінно відвідувати заняття.

Також з цієї дати дітям та підліткам буде дозволено брати участь у спортивних змаганнях, що проводяться відповідною польською спортивною асоціацією.

З 19 квітня 2021 року школи, садочки та ясла у Польщі відновлять роботу / Фото Unsplash

Пом'якшення обмежень для спортсменів

Що стосується дорослого населення, то уряд дозволить займатися спортом у відкритих спортивних установах, але з обмеженням до 25 осіб. Цей дозвіл набуде чинності з 26 квітня 2021 року.

Діяльність спортивних установ поки обмежується лише професійним спортом. Усі спортивні заходи можуть відбуватися без участі громадськості.

Тренажерні зали, фітнес-клуби, танцювальні студії, гірськолижні траси, басейни, сауни, масажні кабінети та солярії продовжують бути зачиненими.

З 19 квітня 2021 року у Польщі послаблять карантинні обмеження для занять спортом / Фото inpoland.net.pl

Пом'якшення обмежень для закладів розміщення

Готелі, хостели та інші заклади розміщення до 3 травня 2021 року роботу не відновлять. Винятками є житлові місця, які надаються в рамках ділових поїздок для медиків, водіїв, військовослужбовців чи державних службовців.

Польські заклади розміщення до 3 травня 2021 року роботу не відновлять / Фото Unsplash