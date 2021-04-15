Польша до 25 апреля 2021 года продолжила политику, направленную на защиту от распространения коронавирусной инфекции. Но уже с 19 апреля 2021 года некоторые карантинные ограничения, касающиеся школьных и спортивных занятий, будут ослаблены.

Польша планирует постепенно снимать ограничения к лету. Этот план можно реализовать при условии, что количество вакцинированных лиц будет увеличиваться, а количество новых случаев заражений коронавирусом уменьшаться.

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Смягчение ограничений для детей

С 19 апреля 2021 года школы, садики и ясли снова будут открытыми. Дети всех возрастов смогут полноценно заниматься.

Также с этого дня детям и подросткам будет разрешено участвовать в спортивных соревнованиях, проводимых соответствующей польской спортивной ассоциацией.

С 19 апреля 2021 года школы, садики и ясли в Польше возобновят работу / Фото Unsplash

Смягчение ограничений для спортсменов

Что касается взрослого населения, то правительство позволит заниматься спортом в открытых спортивных учреждениях, но с ограничением до 25 человек. Это разрешение вступит в силу с 26 апреля 2021 года.

Деятельность спортивных учреждений пока ограничивается только профессиональным спортом. Все спортивные мероприятия могут происходить без участия общественности.

Тренажерные залы, фитнес-клубы, танцевальные студии, горнолыжные трассы, бассейны, сауны, массажные кабинеты и солярии продолжают быть закрытыми.

С 19 апреля 2021 года в Польше ослабят карантин для занятий спортом / inpoland.net.pl

Смягчение ограничений для заведений размещения

Гостиницы, хостелы и другие заведения размещения до 3 мая 2021 работу не восстановят. Исключение составляют те места, которые предоставляются в рамках деловых поездок для медиков, водителей, военнослужащих или государственных служащих.

Польские заведения размещения до 3 мая 2021 работу не восстановят / Фото Unsplash