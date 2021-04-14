Європа продовжує активно вакцинувати населення. Проте навколо вакцин зараз існує чимало дискусій. Багато людей є невпевненими у безпечності наявних вакцин від коронавірусу, тому свідомо відмовляються від щеплень. Польські лікарі стурбовані цією ситуацією. Вони закликають людей до вакцинації та переконують у її безпечності й дієвості.

На думку провідних лікарів Польщі, вакцинація є найбільш ефективним способом зупинення пандемії. Адже стримати поширення вірусу можна шляхом досягнення колективного імунітету.

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Думка польських лікарів

Попри дискусії, польські лікарі просять населення вакцинуватися. Зокрема, голова Об’єднання варшавських сімейних лікарів Міхал Сутковський запевнив, що усі доступні в Польщі вакцини є ефективними та безпечними.

Я хочу вкотре наголосити, що ефективність вакцин та їхня безпека – поза будь-яким сумнівом і не підлягає жодним дискусіям. Я закликаю вакцинуватися якомога швидше, у безпечних умовах,

– зазначив Міхал Сутковський.

Він також висловився про готовність організувати освітню кампанію за потреби, бо вважає, що людей, які хочуть вакцинуватися, має бути якомога більше.

Міхал Сутковський одночасно закликає дотримуватися санітарних обмежень, особливо впродовж першого тижня травня, коли припадають польські державні свята і поляки мають вихідні.

Чому люди відмовляються від вакцин

Зараз у Польщі доступними є такі вакцини: Pfizer, Moderna та AstraZeneca.

Спочатку деякі країни Європи призупинили вакцинування препаратами AstraZeneca (та індійським аналогом Covishield) через випадки тромбоутворення. Натомість у ВООЗ запевняли про безпечність цієї вакцини та наголошували, що ризики коронавірусної інфекції є сильнішими за ризики вакцинування. А розробники AstraZeneca переконували, що вакцина успішно пройшла всі етапи клінічних досліджень. Та чутки навколо препарату суттєво вплинули на рівень довіри до нього.

Також ізраїльські вчені припустити, що Pfizer є менш ефективною проти мутації з ПАР. Відомо, що ця мутація вважається більш небезпечною через значно швидші темпи поширення.

Польські лікарі вважають вакцини Pfizer, Moderna та AstraZeneca безпечними та ефективними / Фото Unsplash