Польща ввела нову вимогу для в'їзду в країну авіатранспортом: деталі

Польща ввела додаткову вимогу для осіб, які перетинають державний кордон авіатранспортом. Відтепер необхідно попередньо заповнювати обов'язковий формуляр.

Усі особи, які прилітають до Польщі після 17 липня, повинні перед вильотом заповнити карту місцезнаходження мандрівника. Зробити це можна винятково в онлайн-режимі.

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У Karta Lokalizacji Podróżnego потрібно вказати:

Ім'я та прізвище. Номер документа, що засвідчує особу. Номер рейсу. Дату прибуття. Контактні дані. Адреси всіх місць, де ви плануєте перебувати протягом перших 14 днів після прибуття у Польщу. Інформацію, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19, факт одужання або негативний результат ПЛР-тесту.

Формуляр для заповнення надійде на електронну пошту, вказану під час реєстрації на платформі.

Нагадаємо, що молоді у Польщі платитимуть 500 злотих за щеплення проти COVID-19. Згідно з даними уряду республіки, вже близько 40% населення країни є повністю вакцинованими.