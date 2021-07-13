Одноразова виплата складатиме 500 злотих. Ті, хто вже щепився, претендувати на винагороду не зможуть.

Цікаво Скільки грошей переказали українці з-за кордону в Україну за перше півріччя 2021: вражаючі дані

Чому уряд прийняв таке рішення

Одноразові виплати є ще одним методом заохотити молодь вакцинуватись. Інтерес до щеплень після масової кампанії вакцинації скидає оберти, а уряд Польщі переймається за можливість появи нової хвилі коронавірусу, яка очікується восени цього року.

Згідно з даними уряду, близько 40% населення Польщі на сьогодні є повністю вакцинованими. До слова, вікова група від 18 до 25 років проявила найменше бажання щепитись.

На думку польських чиновників, грошова винагорода спонукатиме молодь об'єднати зусилля задля боротьби проти коронавірусної хвороби.

До теми Власники Карти поляка можуть отримати вакцину у Польщі без додаткових вимог

Нагадаємо, що це не перша подібна ініціатива у Польщі, яка спрямована на заохочення громадян вакцинуватись. Раніше до інформаційної кампанії влада залучала національних зірок шоу-бізнесу та кіно, а також проводила грошову лотерею серед вакцинованого населення.