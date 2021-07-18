Все лица, прилетающие в Польшу после 17 июля, должны перед вылетом заполнить карту местонахождения путешественника. Сделать это можно исключительно в онлайн-режиме.

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В Karta Lokalizacji Podróżnego нужно указать:

Имя и фамилию. Номер документа, удостоверяющего личность. Номер рейса. Дату прибытия. Контактные данные. Адреса всех мест, где вы планируете находиться в течение первых 14 дней после прибытия в Польшу. Информацию, подтверждающую вакцинацию против COVID-19, факт выздоровления или отрицательный результат ПЦР-теста.

Формуляр для заполнения пришлют на электронную почту, указанную при регистрации на платформе.

Напомним, что молодежи в Польше будут платить 500 злотых за прививки против COVID-19. Согласно данным правительства республики, уже около 40% населения страны полностью вакцинированы.