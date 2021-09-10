Польща відкрилась для туристів: список 27 доступних авіанапрямків з Україною

Уряд Польщі дозволив в'їзд на територію країни з метою туризму. Найшвидший спосіб потрапити у республіку – авіаперельоти.

Наразі між Україною та Польщею літають польска компанія LOT, а також лоукостери Ryanair та Wizz Air. Всього доступно 27 маршрутів, які здійснюються прямо зараз, або ж планується їх запуск протягом осені цього року.

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Умови в'їзду у Польщу

З 9 вересня вакциновані мандрівники не повинні проходити карантин після перетину кордону. Українці, які не щепились проти COVID-19, або ж отримали поки не визнану у Польщі вакцину CoronaVac, наразі змушені пройти період ізоляції на території республіки протягом 10 днів.

Доступні авіасполучення

Компанії здійснюють рейси з таких міст, як Київ, Львів, Одеса, Харків та Запоріжжя. Київ та Львів лідирують за кількістю доступних напрямків – здійснюються перельоти одразу у 7 польських міст. З Одеси можна добратись у 6 міст Польщі, з Харкова – у 5, а із Запоріжжя – всього у 2.

Авіасполучення між Україною та Польщею: список доступних цієї осені напрямків