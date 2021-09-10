Польща відкрилась для туристів: список 27 доступних авіанапрямків з Україною

10 вересня 2021 , 17:29
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Джерело:

24 канал

Уряд Польщі дозволив в'їзд на територію країни з метою туризму. Найшвидший спосіб потрапити у республіку – авіаперельоти.

Наразі між Україною та Польщею літають польска компанія LOT, а також лоукостери Ryanair та Wizz Air. Всього доступно 27 маршрутів, які здійснюються прямо зараз, або ж планується їх запуск протягом осені цього року.

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Умови в'їзду у Польщу

З 9 вересня вакциновані мандрівники не повинні проходити карантин після перетину кордону. Українці, які не щепились проти COVID-19, або ж отримали поки не визнану у Польщі вакцину CoronaVac, наразі змушені пройти період ізоляції на території республіки протягом 10 днів.

Доступні авіасполучення

Компанії здійснюють рейси з таких міст, як Київ, Львів, Одеса, Харків та Запоріжжя. Київ та Львів лідирують за кількістю доступних напрямків – здійснюються перельоти одразу у 7 польських міст. З Одеси можна добратись у 6 міст Польщі, з Харкова – у 5, а із Запоріжжя – всього у 2.

Авіасполучення між Україною та Польщею: список доступних цієї осені напрямків

Виліт Приліт Компанії
Київ Варшава Wizz Air, Ryanair, LOT
  Гданськ Wizz Air, Ryanair
  Катовіце Wizz Air, Ryanair
  Краків Wizz Air, Ryanair
  Познань Wizz Air, Ryanair
  Вроцлав Wizz Air, Ryanair
  Бидгощ Ryanair
Львів Варшава Wizz Air, Ryanair, LOT
  Краків Ryanair
  Гданськ Wizz Air
  Катовіце Wizz Air
  Познань Wizz Air, Ryanair
  Щецин Wizz Air
  Вроцлав Wizz Air, Ryanair
Одеса Варшава LOT
  Гданськ Wizz Air, Ryanair
  Катовіце Wizz Air, Ryanair
  Краків Ryanair
  Познань Ryanair
  Вроцлав Wizz Air, Ryanair
Харків Варшава Ryanair
  Гданськ Wizz Air, Ryanair
  Краків Wizz Air, Ryanair
  Вроцлав Wizz Air
  Познань Ryanair
Запоріжжя Катовіце Wizz Air
  Вроцлав Wizz Air
Автор: Сергій Зятюк