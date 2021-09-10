Сейчас между Украиной и Польшей летают польская компания LOT, а также лоукостеры Ryanair и Wizz Air. Всего доступно 27 маршрутов, которые осуществляются прямо сейчас, или же планируется их запуск в течение осени этого года.
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Условия въезда в Польшу
С 9 сентября вакцинированные путешественники не обязаны проходить карантин после пересечения границы. Украинцы, которые не привились против COVID-19, или же получили пока не признанную в Польше вакцину CoronaVac, пока вынуждены пройти период изоляции на территории республики в течение 10 дней.
Доступные авиасообщения
Компании осуществляют рейсы из таких городов, как Киев, Львов, Одесса, Харьков и Запорожье. Киев и Львов лидируют по количеству доступных направлений – осуществляются перелеты сразу в 7 польских городов. Из Одессы можно добраться в 6 городов Польши, из Харькова – в 5, а из Запорожья – всего в 2.
Авиасообщение между Украиной и Польшей: список доступных этой осенью направлений
|Вылет
|Прилет
|Компании
|Киев
|Варшава
|Wizz Air, Ryanair, LOT
|Гданьск
|Wizz Air, Ryanair
|Катовице
|Wizz Air, Ryanair
|Краков
|Wizz Air, Ryanair
|Познань
|Wizz Air, Ryanair
|Вроцлав
|Wizz Air, Ryanair
|Быдгощ
|Ryanair
|Львов
|Варшава
|Wizz Air, Ryanair, LOT
|Краков
|Ryanair
|Гданьск
|Wizz Air
|Катовице
|Wizz Air
|Познань
|Wizz Air, Ryanair
|Щецин
|Wizz Air
|Вроцлав
|Wizz Air, Ryanair
|Одесса
|Варшава
|LOT
|Гданьск
|Wizz Air, Ryanair
|Катовице
|Wizz Air, Ryanair
|Краков
|Ryanair
|Познань
|Ryanair
|Вроцлав
|Wizz Air, Ryanair
|Харьков
|Варшава
|Ryanair
|Гданьск
|Wizz Air, Ryanair
|Краков
|Wizz Air, Ryanair
|Вроцлав
|Wizz Air
|Познань
|Ryanair
|Запорожье
|Катовице
|Wizz Air
|Вроцлав
|Wizz Air