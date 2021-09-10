Сейчас между Украиной и Польшей летают польская компания LOT, а также лоукостеры Ryanair и Wizz Air. Всего доступно 27 маршрутов, которые осуществляются прямо сейчас, или же планируется их запуск в течение осени этого года.

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Условия въезда в Польшу

С 9 сентября вакцинированные путешественники не обязаны проходить карантин после пересечения границы. Украинцы, которые не привились против COVID-19, или же получили пока не признанную в Польше вакцину CoronaVac, пока вынуждены пройти период изоляции на территории республики в течение 10 дней.

Доступные авиасообщения

Компании осуществляют рейсы из таких городов, как Киев, Львов, Одесса, Харьков и Запорожье. Киев и Львов лидируют по количеству доступных направлений – осуществляются перелеты сразу в 7 польских городов. Из Одессы можно добраться в 6 городов Польши, из Харькова – в 5, а из Запорожья – всего в 2.

Авиасообщение между Украиной и Польшей: список доступных этой осенью направлений

Вылет Прилет Компании
Киев Варшава Wizz Air, Ryanair, LOT
Гданьск Wizz Air, Ryanair
Катовице Wizz Air, Ryanair
Краков Wizz Air, Ryanair
Познань Wizz Air, Ryanair
Вроцлав Wizz Air, Ryanair
Быдгощ Ryanair
Львов Варшава Wizz Air, Ryanair, LOT
Краков Ryanair
Гданьск Wizz Air
Катовице Wizz Air
Познань Wizz Air, Ryanair
Щецин Wizz Air
Вроцлав Wizz Air, Ryanair
Одесса Варшава LOT
Гданьск Wizz Air, Ryanair
Катовице Wizz Air, Ryanair
Краков Ryanair
Познань Ryanair
Вроцлав Wizz Air, Ryanair
Харьков Варшава Ryanair
Гданьск Wizz Air, Ryanair
Краков Wizz Air, Ryanair
Вроцлав Wizz Air
Познань Ryanair
Запорожье Катовице Wizz Air
Вроцлав Wizz Air