Польща видала у 20 разів більше дозволів на роботу ніж у 2010 році: найбільше – для українців

У 2020 році Польща видала понад 400 тисяч дозволів на роботу для іноземців. Найчисельнішою групою трудових іммігрантів залишаються українці. Однак в останні роки збільшилася кількість робітників і з інших країн.

Про це розповіли у Всеукраїнській асоціації компаній з міжнародного працевлаштування з посиланням на дослідження вчених із Гданської політехніки.

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Як змінилася кількість дозволів на роботу у Польщі за останні роки

Згідно з результатами дослідження, у 2004 році, коли Польщі вступала до ЄС, країна видавала у 30 разів менше дозволів на роботу для іноземців, ніж зараз. Водночас у 2020 кількість дозволів на роботу зменшилася на 9% проти 2019 року – з 444 тисяч до 406 тисяч.

Професорка Малґожата Ґаврицька з факультету менеджменту та економіки Гданської політехніки зауважила, що іноземців на польському ринку праці постійно додається, однак із різними темпами, залежно від країни. До прикладу, в останні роки зростає кількість робітників з Росії, Казахстану та Туркменістану.

Яка ситуація з українськими трудовими мігрантами

Найчисельнішою групою трудових мігрантів у Польщі є незмінно українці. За інформацією Головного управління статистки, у 2020 році українці отримали 295 тисяч дозволів на роботу, а це – у понад 20 разів більше, ніж у 2010 році.

Українець, який живе в Запоріжжі, може працювати в Росії, за кілька сотень кілометрів. Однак він вважає за ліпше проїхати приблизно 1 500 кілометрів, щоб потрапити до Польщі та працювати тут, адже для нього це означає не тільки значно більші зарплати, а й поліпшення загального комфорту та якості життя,

– зауважила професорка Гданської політехніки Кристина Ґомулка.

Крім українців, у Польщі також працює чимало громадян:

Білорусі, який видали 27 тисяч дозволів,

Грузії – 8 тисяч дозволів,

Молдови – 7,6 тисячі дозволів.

За словами експерток, для білорусів Польщі віднедавна стала першою країною трудової міграції.

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Трудові мігранти зі східного кордону Польщі по-різному заповнюють дефіцит на ринку праці. Більшість знаходить роботу у будівельній галузі. Велику групу складають працівники складів, а також механіки, косметологи, водії та помічники в домогосподарствах.

Зверніть увагу! Станом на травень 2021 року у Польщі офіційно працюють більше, ніж пів мільйона українців. Найбільша кількість з них причетні до сфери виробництва. Водночас число нелегалів впевнено зменшується.