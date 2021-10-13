Про це розповіли у Всеукраїнській асоціації компаній з міжнародного працевлаштування з посиланням на дослідження вчених із Гданської політехніки.
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Як змінилася кількість дозволів на роботу у Польщі за останні роки
Згідно з результатами дослідження, у 2004 році, коли Польщі вступала до ЄС, країна видавала у 30 разів менше дозволів на роботу для іноземців, ніж зараз. Водночас у 2020 кількість дозволів на роботу зменшилася на 9% проти 2019 року – з 444 тисяч до 406 тисяч.
Професорка Малґожата Ґаврицька з факультету менеджменту та економіки Гданської політехніки зауважила, що іноземців на польському ринку праці постійно додається, однак із різними темпами, залежно від країни. До прикладу, в останні роки зростає кількість робітників з Росії, Казахстану та Туркменістану.
Яка ситуація з українськими трудовими мігрантами
Найчисельнішою групою трудових мігрантів у Польщі є незмінно українці. За інформацією Головного управління статистки, у 2020 році українці отримали 295 тисяч дозволів на роботу, а це – у понад 20 разів більше, ніж у 2010 році.
Українець, який живе в Запоріжжі, може працювати в Росії, за кілька сотень кілометрів. Однак він вважає за ліпше проїхати приблизно 1 500 кілометрів, щоб потрапити до Польщі та працювати тут, адже для нього це означає не тільки значно більші зарплати, а й поліпшення загального комфорту та якості життя,
– зауважила професорка Гданської політехніки Кристина Ґомулка.
Крім українців, у Польщі також працює чимало громадян:
- Білорусі, який видали 27 тисяч дозволів,
- Грузії – 8 тисяч дозволів,
- Молдови – 7,6 тисячі дозволів.
За словами експерток, для білорусів Польщі віднедавна стала першою країною трудової міграції.
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Трудові мігранти зі східного кордону Польщі по-різному заповнюють дефіцит на ринку праці. Більшість знаходить роботу у будівельній галузі. Велику групу складають працівники складів, а також механіки, косметологи, водії та помічники в домогосподарствах.
Зверніть увагу! Станом на травень 2021 року у Польщі офіційно працюють більше, ніж пів мільйона українців. Найбільша кількість з них причетні до сфери виробництва. Водночас число нелегалів впевнено зменшується.