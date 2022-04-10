Польща, США та навіть Балі: сервіс, який допомагає українцям знайти житло по всьому світу
Джерело:Евакуація.City
Команда активних програмістів розробила корисний сайт для українських біженців. На платформі можна знайти контакти людей, які готові надати прихисток тим, хто постраждав через війну.
Сайт має назву Icanhelp.host. Пошук житла у ньому дуже широкий. Серед списку присутні не лише європейські країни, а й екзотичні.
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Про ініціаторів проєкту
Ідея створення сайту для біженців належить Фархаду Шамо Рото. Він пережив геноцид ІДІЛ у 2014 році. Чоловік є засновником організації Voice of Ezidis. Ще один ініціатор проєкту – Нік Антіпов, білоруський ЛГБТ-активіст та співзасновнику MAKEOUT.
Програмісти, які працювали над втіленням ідеї в реальність, переважно є білорусами. Більшість з них брали участь у протестах 2020 року, після чого покинули країну, щоб врятуватися від в'язниці.
Розробники сайту наголошують на їхній активній позиції щодо відстоювання прав людини у сучасному світі.
Про можливості сайту
Крім європейських країн, тимчасово прихистити українців готові жителі:
- Південної Америки;
- ОАЕ;
- Саудівській Аравії;
- Індії;
- Борнео.
Перечекати війну пропонують навіть на казковому острові Балі. Щоправда, таких варіантів небагато. Найчастіше до себе запрошують все ж жителі Польщі.
Власники помешкань, які зголошуються допомагати біженцям з України, надають такі свої контактні дані:
- номер телефону;
- адресу;
- посилання на акаунти у соцмережах.