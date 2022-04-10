Сайт має назву Icanhelp.host. Пошук житла у ньому дуже широкий. Серед списку присутні не лише європейські країни, а й екзотичні.
Дізнавайтеся також Знайти житло та підтримати рідних з-за кордону: корисна інформація для українців в Польщі
Про ініціаторів проєкту
Ідея створення сайту для біженців належить Фархаду Шамо Рото. Він пережив геноцид ІДІЛ у 2014 році. Чоловік є засновником організації Voice of Ezidis. Ще один ініціатор проєкту – Нік Антіпов, білоруський ЛГБТ-активіст та співзасновнику MAKEOUT.
Програмісти, які працювали над втіленням ідеї в реальність, переважно є білорусами. Більшість з них брали участь у протестах 2020 року, після чого покинули країну, щоб врятуватися від в'язниці.
Розробники сайту наголошують на їхній активній позиції щодо відстоювання прав людини у сучасному світі.
Про можливості сайту
Крім європейських країн, тимчасово прихистити українців готові жителі:
- Південної Америки;
- ОАЕ;
- Саудівській Аравії;
- Індії;
- Борнео.
Перечекати війну пропонують навіть на казковому острові Балі. Щоправда, таких варіантів небагато. Найчастіше до себе запрошують все ж жителі Польщі.
Власники помешкань, які зголошуються допомагати біженцям з України, надають такі свої контактні дані:
- номер телефону;
- адресу;
- посилання на акаунти у соцмережах.