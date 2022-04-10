Сайт має назву Icanhelp.host. Пошук житла у ньому дуже широкий. Серед списку присутні не лише європейські країни, а й екзотичні.

Дізнавайтеся також Знайти житло та підтримати рідних з-за кордону: корисна інформація для українців в Польщі

Про ініціаторів проєкту

Ідея створення сайту для біженців належить Фархаду Шамо Рото. Він пережив геноцид ІДІЛ у 2014 році. Чоловік є засновником організації Voice of Ezidis. Ще один ініціатор проєкту – Нік Антіпов, білоруський ЛГБТ-активіст та співзасновнику MAKEOUT.

Програмісти, які працювали над втіленням ідеї в реальність, переважно є білорусами. Більшість з них брали участь у протестах 2020 року, після чого покинули країну, щоб врятуватися від в'язниці.

Розробники сайту наголошують на їхній активній позиції щодо відстоювання прав людини у сучасному світі.

Про можливості сайту

Крім європейських країн, тимчасово прихистити українців готові жителі:

Південної Америки;

ОАЕ;

Саудівській Аравії;

Індії;

Борнео.

Перечекати війну пропонують навіть на казковому острові Балі. Щоправда, таких варіантів небагато. Найчастіше до себе запрошують все ж жителі Польщі.

Власники помешкань, які зголошуються допомагати біженцям з України, надають такі свої контактні дані: