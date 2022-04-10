Сайт называется Icanhelp.host . Поиск жилья в нем очень широк. Среди списка присутствуют не только европейские страны, но экзотические.

Узнайте также Найти жилье и поддержать родных из-за границы: полезная информация для украинцев в Польше

Об инициаторах проекта

Идея создания сайта для беженцев принадлежит Фархаду Шамо Рото . Он пережил геноцид ИГИЛ в 2014 году. Человек является основателем организации Voice of Ezidis. Еще один инициатор проекта – Ник Антипов , белорусский ЛГБТ-активист и соучредитель MAKEOUT.

Программисты, которые работали над воплощением идеи в реальность, в основном являются белорусами. Большинство из них участвовали в протестах 2020 года, после чего покинули страну, чтобы спастись от тюрьмы.

Разработчики сайта отмечают их активную позицию по отстаиванию прав человека в современном мире.

О возможностях сайта

Кроме европейских стран, временно приютить украинцев готовые жители:

Южной Америки;

ОАЭ;

Саудовской Аравии;

Индии;

Борнео.

Переждать войну предлагают даже на сказочном острове Бали. Правда, таких вариантов немного. Чаще всего к себе приглашают жители Польши.

Владельцы помещений, которые предлагают помощь беженцам из Украины, предоставляют следующие свои контактные данные: