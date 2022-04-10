Сайт называется Icanhelp.host. Поиск жилья в нем очень широк. Среди списка присутствуют не только европейские страны, но экзотические.
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Об инициаторах проекта
Идея создания сайта для беженцев принадлежит Фархаду Шамо Рото. Он пережил геноцид ИГИЛ в 2014 году. Человек является основателем организации Voice of Ezidis. Еще один инициатор проекта – Ник Антипов, белорусский ЛГБТ-активист и соучредитель MAKEOUT.
Программисты, которые работали над воплощением идеи в реальность, в основном являются белорусами. Большинство из них участвовали в протестах 2020 года, после чего покинули страну, чтобы спастись от тюрьмы.
Разработчики сайта отмечают их активную позицию по отстаиванию прав человека в современном мире.
О возможностях сайта
Кроме европейских стран, временно приютить украинцев готовые жители:
- Южной Америки;
- ОАЭ;
- Саудовской Аравии;
- Индии;
- Борнео.
Переждать войну предлагают даже на сказочном острове Бали. Правда, таких вариантов немного. Чаще всего к себе приглашают жители Польши.
Владельцы помещений, которые предлагают помощь беженцам из Украины, предоставляют следующие свои контактные данные:
- номер телефона;
- адрес;
- ссылки на аккаунты в соцсетях.