Польща припиняє виплати українським біженцям, але будуть винятки

Польський уряд припинить виплачувати фінансову допомогу біженцям з України. Нововведення набудуть чинності через місяць – з 1 липня.

Скасування виплат українським біженцям в Польщі

Йдеться про соціальну допомогу в розмірі 40 злотих в день на одного дорослого українця. Таку компенсацію виплачувала влада Польщі небайдужим місцевим жителям, які відгукнулися й надали прихисток громадянам Україні. Ці додаткові гроші повинні були частково покрити витрати на проживання та харчування.

І ще TransferGo долучився до допомоги українським дітям з особливими потребами, що опинилися в Польщі

А з 1 липня уряд більше не виділятиме щоденні 40 злотих біженцям. Про це повідомив заступник голови МВС і адміністрації та представник влади у справах біженців Павло Боссернакер.

Ми переконані, що багато людей у Польщі здатні стати незалежними та адаптуватися,

– сказав чиновник.

Він також додав, що будуть і винятки – для людей з інвалідністю, вагітним жінкам та багатодітним сім'ям пільги будуть розширені.

Робота для українців в Польщі

За майже 100 днів війни українсько-польський кордон перетнуло понад

Серед мільйонів біженців, які прибули до Польщі через війну в Україні, – переважна більшість жінки та діти. І значна частина з них шукають та знаходять роботу в країні. Легальний дохід допоможе українцям самим себе забезпечувати та швидше адаптуватися.

Крім цього, в Польщі продовжують діяти й інші програми щодо допомоги громадянам України, в рамках яких передбачені виплати від 300 до 500 злотих кожному українцю (діти також можуть розраховувати на грошову підтримку).

Читайте також Українки опановують спеціальні професії в Польщі, на яких здебільшого працюють чоловіки

Ми виплачуємо величезні соціальні фонди, крім того, ми бачимо, що багато українців шукають роботу та знаходять її. Ми хочемо стимулювати решту до активності. Чотири місяці повного захисту – це, на наш погляд, достатній термін,

– зазначив польский політик.

Про робота у Польщі для українців та яка ситуація на тамтешньому ринку праці – дивіться у свіжому відео