Отмена выплат украинским беженцам в Польше
Речь идет о социальной помощи в размере 40 злотых в день на одного взрослого украинца. Такую компенсацию выплачивали власти Польши неравнодушным местным жителям, которые откликнулись и предоставили убежище гражданам Украины. Эти дополнительные деньги должны были частично возместить расходы на проживание и питание.
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А с 1 июля правительство больше не будет выделять ежедневные 40 злотых беженцам. Об этом сообщил заместитель главы МВД и администрации и представитель власти по делам беженцев Павел Боссернакер.
Мы убеждены, что многие люди в Польше способны стать независимыми и адаптироваться,
– сказал чиновник.
Он также добавил, что будут и исключения – для людей с инвалидностью, беременным и многодетным семьям льготы будут расширены.
Работа для украинцев в Польше
Среди миллионов беженцев, прибывших в Польшу из-за войны в Украине – подавляющее большинство женщин и детей. И большая часть из них ищут и находят работу в стране. Легальный доход поможет украинцам самим себя обеспечивать и быстрее адаптироваться.
Кроме этого, в Польше продолжают действовать и другие программы помощи гражданам Украины, в рамках которых предусмотрены выплаты от 300 до 500 злотых каждому украинцу (дети также могут рассчитывать на денежную поддержку).
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Мы выплачиваем огромные социальные фонды, кроме того, мы видим, что многие украинские ищут работу и находят ее. Мы хотим стимулировать остальных к активности. Четыре месяца полной защиты – это, на наш взгляд, достаточный срок,
– отметил польский политик.
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