Коли в Польщі переводять годинники

Польща, як і Україна й уся Європа, переходить з літнього на зимовий час уже цими вихідними – з суботи (29 жовтня) на неділю (30 жовтня). Так, тієї ночі о 3:00 стрілки годинника потрібно перевести на 2:00. Зимовий час триватиме до останньої неділі березня 2023 року.

Читайте також Штрафи у Польщі: що важливо знати українцю

Як поляки ставляться до переходу на зимовий час

Переведення годинників більшість населення Польщі не підтримує. Відтак, згідно з опитуванням IBRiS, майже 80% поляків більше не хочуть переходити на зимовий чи літній час.

На запитання "Як ви вважаєте, чи слід скасувати перехід на зимовий /літній час?" 47,2% опитаних відповіли "точно так" і ще 29,8% обрали відповідь "швидше так".

Тільки близько 14% респондентів хочуть залишити зміну часу: 9,1% відповіли "безперечно ні", 4,8% – "швидше ні". Ще 9,1% учасників не змогли визначитись із відповіддю.

До слова! В Євросоюзі була ідея відійти від змін часу. У березні 2019 року Європейський парламент у Страсбурзі проголосував за правила, які мають бути скасовані в країнах ЄС шляхом переведення часу, тобто переведення годинників навесні та восени. Проєкт поправки до директиви передбачав, що востаннє зміна часу в ЄС відбудеться у 2021 році. Держави-члени мали право вирішувати, який час застосовуватиметься щодо них. Зрештою, це правило так і не скасували.