Когда в Польше переводят часы

Польша, как и Украина и вся Европа, переходит с летнего на зимнее время уже в эти выходные – с субботы (29 октября) на воскресенье (30 октября). Так, в ту ночь в 3:00 стрелки часов нужно перевести на 2:00. Зимнее время продлится до последнего воскресенья марта 2023 года.

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Как поляки относятся к переходу на зимнее время

Перевод часов большинство населения Польши не поддерживает. Следовательно, согласно опросу IBRiS, почти 80% поляков больше не хотят переходить на зимнее или летнее время.

На вопрос "Как вы считаете, следует ли отменить переход на зимнее/летнее время?" 47,2% опрошенных ответили "точно да" и еще 29,8% выбрали ответ "скорее да".

Только около 14% респондентов хотят оставить смену времени: 9,1% ответили "несомненно нет", 4,8% – "скорее нет". Еще 9,1% участников затруднились с ответом.