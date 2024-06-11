За даними нового дослідження Євростату, тепер там Румунія, Болгарія та Угорщина. Натомість Польща поступово наближається до дорожчих.

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Польща більше не входить до трійки найдешевших країн Європи

У нещодавньому порівнянні цін Польща неухильно скорочує розрив з Німеччиною, Францією та Італією. Жителі Польщі можуть бути здивовані вищими цінами в таких країнах, як Велика Британія і Данія, де ціни в середньому на 40% і 54% вищі відповідно. Навіть у Німеччині, де ціни "лише" на 26% вищі, ніж у Польщі, різниця все одно помітна.

Аналіз даних показав, що кілька країн впритул наблизилися до Польщі за рівнем цін для туристів. Іспанія та Греція спостерігають сплеск популярності серед польських мандрівників, можливо, тому, що ціни в цих країнах лише на 11% вищі, ніж у Польщі. Аналогічно, Кіпр може похвалитися вищими цінами лише на 10%, а Хорватія – лише на 2%. Ці цифри вказують на прийнятний рівень для польських туристів, які шукають доступні варіанти подорожей, не відчуваючи себе пограбованими на кожному кроці.

Водночас Словаччина та Хорватія найближче до Польщі за рівнем цін, найбільший розрив – з Данією, Ірландією, Британією та Фінляндією.

Польща "наздоганяє" найдорожчі країни

Ціни в Польщі поступово зростають, наближаючи країну до того, щоб вважатися дорогою. У другій половині минулого року ціни в Польщі були на 22% нижчими, ніж у Бельгії, у першій половині року — на 25%, а в другій половині 2022 року — на 30%.

Так, за рівнем цін Польща поступово "наздоганяє" з дорожчими країнами.