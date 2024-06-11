По данным нового исследования Евростата, теперь там Румыния, Болгария и Венгрия. Зато Польша постепенно приближается к более дорогим.

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Польша больше не входит в тройку самых дешевых стран Европы

В недавнем сравнении цен Польша неуклонно сокращает разрыв с Германией, Францией и Италией. Жители Польши могут быть удивлены более высокими ценами в таких странах, как Великобритания и Дания, где цены в среднем на 40% и 54% выше соответственно. Даже в Германии, где цены "только" на 26% выше, чем в Польше, разница все равно заметна.

Анализ данных показал, что несколько стран вплотную приблизились к Польше по уровню цен для туристов. Испания и Греция наблюдают всплеск популярности среди польских путешественников, возможно, потому, что цены в этих странах лишь на 11% выше, чем в Польше. Аналогично, Кипр может похвастаться более высокими ценами лишь на 10%, а Хорватия – лишь на 2%. Эти цифры указывают на приемлемый уровень для польских туристов, которые ищут доступные варианты путешествий, не чувствуя себя ограбленными на каждом шагу.

В то же время Словакия и Хорватия ближе всего к Польше по уровню цен, наибольший разрыв – с Данией, Ирландией, Британией и Финляндией.

Польша "догоняет" самые дорогие страны

Цены в Польше постепенно растут, приближая страну к тому, чтобы считаться дорогой. Во второй половине прошлого года цены в Польше были на 22% ниже, чем в Бельгии, в первой половине года - на 25%, а во второй половине 2022 года – на 30%.

Так, по уровню цен Польша постепенно "догоняет" с более дорогими странами.