Пологи в Австрії: розповідь української письменниці Катерини Бабкіної
Катерина Бабкіна кілька місяців тому стала мамою. Хоч письменниця живе у Києві, народжувати вирішила у Відні. Розповідаємо, що вплинуло на прийняття рішення народжувати за кордоном та про те, чи задоволена українка таким досвідом.
Джерело:babkina.com.ua
Історію пологів у Відні Катерина Бабкіна розповіла у своєму блозі, який називається "Людина з дитиною". Там вона пише різні статті на тему материнства.
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Причини
Катерина Бабкіна зізналася, що не розглядала варіант пологів в Україні. Вона зазначила, що працівники тутешніх клінік здебільшого мислять застарілими стереотипами та дозволяють собі недбале ставлення до пацієнток. Між тим, наголосила, що знає про позитивний досвід пологів в Україні інших жінок, але вирішила, що за кордоном почуватиме себе впевненіше.
Ідея народжувати у Відні виникла не одразу. Письменниця також розглядала такі країни: США, Кіпр, Німеччину, Францію. Під час пошуку ідеальної локації вона зверталася до різних компаній-посередників, які знали, як допомогти з медичним туризмом за межами України в складних обставинах коронавірусу. Зрештою, друзі допомогли їй знайти контакти дівчини, яка надає посередницькі послуги для медичних туристів у Відні. Так і було прийнято рішення зупинитися у клініці Goldenes Kreuz.
Катерина Бабкіна / Фото фейсбук-сторінка Катерини Бабкіної
Ціни
Зі слів письменниці, у Відні вартість кесаревого розтину не відрізняється від вартості природних пологів. У той час в Україні, якщо породілля потребує кесаревого розтину, їй потрібно буде доплатити 28 тисяч гривень, а в США – близько двох тисяч доларів.
Від тисячі до двох євро у віденській клініці потрібно доплатити за одноосібне розміщення, послуги цілодобового неонатального догляду, команди з анестезіолога, неонатолога і реаніматолога, які можуть за потреби бути присутніми на пологах та після них, а також за інші додаткові процедури. Гонорар лікаря у Відні становить 1,5-3 тисячі євро в залежності від рівня кваліфікації лікаря.
У перший день перебування в клініці попросять депозит у розмірі 4 тисячі євро. Решта витрат можна сплатити пізніше.
Цікаві моменти
Щоб народити у Відні, слід прожити там дві місяці. Тобто, місяць до пологів і місяць після них.
За день до пологів потрібно зробити тест на COVID-19. Якщо він позитивний, обраний жінкою лікар все одно прийме пологи, але з додатковими заходами безпеки. На вартість послуг це не вплине.
У клініці видають усе необхідне для мами: нічні сорочки трьох видів, капці, компресійний трикотаж (бандажі та панчохи), різноманітні засоби гігієни, білизну, гумки для волосся, гребінці, пилочки для нігтів, шампуні, гіпоалергенний дезодорант, чаї та продукти для перекусів.
У палаті також присутні речі для малюка: шафка з одягом для дитини трьох розмірів і різних кольорів, підгузки, присипки, одноразові та багаторазові пелюшки, набори дитячої постільної білизни, дитячі гребінці, креми, пустунці та пляшечки. Персонал поповнює запаси перелічених речей, якщо вони закінчуються.
У віденських клініках дають всі необхідні речі для мам та немовлят / Фото фейсбук-сторінка Катерини Бабкіної
Медперсонал на пологах пояснює кожен свій крок: як і чому породіллю кладуть, який препарат вводять, що вона буде відчувати, чому в приміщенні прохолодно тощо.
У меню новостворених мам присутні такі продукти, як: хамон, диня, піца з тунцем.
Загалом українська письменниця задоволена тим, як пройшли її пологи у Відні. З негативного згадує лише складні та рутинні організаційні моменти.
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