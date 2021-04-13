Катерина Бабкіна кілька місяців тому стала мамою. Хоч письменниця живе у Києві, народжувати вирішила у Відні. Розповідаємо, що вплинуло на прийняття рішення народжувати за кордоном та про те, чи задоволена українка таким досвідом.

Історію пологів у Відні Катерина Бабкіна розповіла у своєму блозі, який називається "Людина з дитиною". Там вона пише різні статті на тему материнства.

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Причини

Катерина Бабкіна зізналася, що не розглядала варіант пологів в Україні. Вона зазначила, що працівники тутешніх клінік здебільшого мислять застарілими стереотипами та дозволяють собі недбале ставлення до пацієнток. Між тим, наголосила, що знає про позитивний досвід пологів в Україні інших жінок, але вирішила, що за кордоном почуватиме себе впевненіше.

Ідея народжувати у Відні виникла не одразу. Письменниця також розглядала такі країни: США, Кіпр, Німеччину, Францію. Під час пошуку ідеальної локації вона зверталася до різних компаній-посередників, які знали, як допомогти з медичним туризмом за межами України в складних обставинах коронавірусу. Зрештою, друзі допомогли їй знайти контакти дівчини, яка надає посередницькі послуги для медичних туристів у Відні. Так і було прийнято рішення зупинитися у клініці Goldenes Kreuz.

Катерина Бабкіна / Фото фейсбук-сторінка Катерини Бабкіної

Ціни

Зі слів письменниці, у Відні вартість кесаревого розтину не відрізняється від вартості природних пологів. У той час в Україні, якщо породілля потребує кесаревого розтину, їй потрібно буде доплатити 28 тисяч гривень, а в США – близько двох тисяч доларів.

Від тисячі до двох євро у віденській клініці потрібно доплатити за одноосібне розміщення, послуги цілодобового неонатального догляду, команди з анестезіолога, неонатолога і реаніматолога, які можуть за потреби бути присутніми на пологах та після них, а також за інші додаткові процедури. Гонорар лікаря у Відні становить 1,5-3 тисячі євро в залежності від рівня кваліфікації лікаря.

У перший день перебування в клініці попросять депозит у розмірі 4 тисячі євро. Решта витрат можна сплатити пізніше.

Цікаві моменти

Щоб народити у Відні, слід прожити там дві місяці. Тобто, місяць до пологів і місяць після них.

За день до пологів потрібно зробити тест на COVID-19. Якщо він позитивний, обраний жінкою лікар все одно прийме пологи, але з додатковими заходами безпеки. На вартість послуг це не вплине.

У клініці видають усе необхідне для мами: нічні сорочки трьох видів, капці, компресійний трикотаж (бандажі та панчохи), різноманітні засоби гігієни, білизну, гумки для волосся, гребінці, пилочки для нігтів, шампуні, гіпоалергенний дезодорант, чаї та продукти для перекусів.

У палаті також присутні речі для малюка: шафка з одягом для дитини трьох розмірів і різних кольорів, підгузки, присипки, одноразові та багаторазові пелюшки, набори дитячої постільної білизни, дитячі гребінці, креми, пустунці та пляшечки. Персонал поповнює запаси перелічених речей, якщо вони закінчуються.

Катерина Бабкіна розповіла, що за п'ять днів перебування у віденській клініці так і не розпакувала валізу, яку привезла зі собою.

У віденських клініках дають всі необхідні речі для мам та немовлят / Фото фейсбук-сторінка Катерини Бабкіної

Медперсонал на пологах пояснює кожен свій крок: як і чому породіллю кладуть, який препарат вводять, що вона буде відчувати, чому в приміщенні прохолодно тощо.

У меню новостворених мам присутні такі продукти, як: хамон, диня, піца з тунцем.

Загалом українська письменниця задоволена тим, як пройшли її пологи у Відні. З негативного згадує лише складні та рутинні організаційні моменти.

Віденські клініки пропонують різноманітні страви для новостворених мам / Фото фейсбук-сторінка Катерини Бабкіної