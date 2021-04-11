Українська письменниця Ірена Карпа живе у Франції. Там вона познайомилася зі своїм чоловіком. Ірена Карпа часто ділиться у соцмережах деталями свого життя у Парижі та радить, як налагоджувати комунікації в іншій країні, зокрема з метою починання романтичних стосунків.

В одному з дописів в інстаграмі письменниця розповіла, де можна познайомитися з чоловіком у Парижі. Ірена Карпа радить не боятися бути ініціативною. На її думку, впевнена у собі жінка має шанси зустріти гідного чоловіка у будь-якому місці та за будь-яких обставин.

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Список місць для знайомства у Парижі від Ірени Карпи

Тіндер

За словами Ірени Карпи, парижанки теж користуються цим мобільним додатком для знайомств. Жінка також поділилася історією своєї знайомої, яка приїхала у Париж святкувати ювілей, познайомилася у згаданому додатку з французом і залишилася жити у столиці Франції.

Свінгер-клуб

Коли закінчиться карантин, Ірена Карпа радить навідатися у таке місце. Вона зауважила, що це досвід не для всіх, проте в Парижі молоді та привабливі особи ходять до таких свінгер-клубів, як: Masque, Marquise, Taken тощо. А зрілі та заможні відвідують Chandelle, де склянка води коштує 15 євро.

Бар

Письменниця рекомендує естетичні Avant Comptoir та Presciption на Сен-Жермені, старомодний і милий Le Fumoir біля Лувру та вишуканий Bar de Bristol.

Вечірка у друзів

У цьому випадку є великий шанс, що друзі познайомлять вас із цікавою людиною, з якою у вас будуть спільні інтереси.

Сад Tuileries

Це не лише гарна локація для вигулювання собак, а й вдале місце для знайомства. Ірена Карпа жартує, що так можна одразу довідатися, який у чоловіка характер, мовляв, собаки схожі на господарів.

Ринок

На думку Ірени Карпи, знайомитися на ринках дуже романтично. У черзі за устрицями чи свіжою зеленню можна розпитати чоловіка, що він планує готувати з придбаних продуктів. Далі можна обмінятися кулінарними порадами та контактами.

Школа

Стосується розлучених батьків, які чекають своїх дітей під школою.

Берег Сени

Шезлонги біля барів-кораблів розміщені усе літо. Тут можна замовити коктейль і розпочати знайомства з цікавими людьми. Людям, які не знають з чого почати розмову, Ірена Карпа радить запитати шлях до бібліотеки.

Руф-топи

Якщо там діє дрес-код, то є можливість продемонструвати красиве вбрання та засліпити оточення своїм зовнішнім виглядом. Інколи треба мати членство клубу, щоб потрапити у такі місця.

Люксембурзький парк

Поблизу парку розміщені кінотеатри, тому Ірена Карпа радить натякнути чоловікові, що невдовзі почнеться гарний фільм, а після фільму повечеряти з ним.

Красиві ресторани

В одному з таких закладів під назвою Miss Ko письменниця познайомилася зі своїм чоловіком. Інші жінки можуть спробувати повторити цей успіх.

Вінтажні ринки

Це завжди весело і цікаво. Там зручно починати розмову. Варто запитати одного з відвідувачів про те, що він думає про ту чи іншу річ. Приємна розмова може стати приводом для запрошення на побачення.

Клуби бігунів та експатів

Є такі групи новозеландців, канадців, австралійців, які ненавидять паризьку каву і люблять англійську мову і собак. Ірена Карпа запевняє, що із задоволенням відвідала б таке місце.

Нічні клуби

Письменниця радить такі: Castel, Silencio, Manko, Azur, Pastel, Chez та Mila.

Ірена Карпа радить українкам не боятися знайомитися з французами у Парижі / Фото фейсбук-сторінка Ірени Карпи