Роды в Австрии: рассказ украинской писательницы Екатерины Бабкиной
Екатерина Бабкина несколько месяцев назад стала мамой. Хотя писательница живет в Киеве, рожать решила в Вене. Рассказываем, что повлияло на принятие решения рожать за границей и о том, довольна ли украинка таким опытом.
Источник:babkina.com.ua
Историю родов в Вене Екатерина Бабкина рассказала в своем блоге, который называется "Человек с ребенком". Там она пишет различные статьи на тему материнства.
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Причины
Екатерина Бабкина призналась, что не рассматривала вариант родов в Украине. Она отметила, что работники местных клиник в основном мыслят устаревшими стереотипами и позволяют себе небрежное отношение к пациенткам. Между тем, отметила, что знает о положительном опыте родов в Украине других женщин, но решила, что за границей будет чувствовать себя увереннее.
Идея рожать в Вене возникла не сразу. Писательница также рассматривала следующие страны: США, Кипр, Германию, Францию. При поиске идеальной локации она обращалась к различным компаниям посредникам, которые знали, как помочь с медицинским туризмом за пределами Украины в сложных обстоятельствах коронавируса. В конце концов, друзья помогли ей найти контакты девушки, оказывающей посреднические услуги для медицинских туристов в Вене. Так и было принято решение остановиться в клинике Goldenes Kreuz.
Екатерина Бабкина / Фото фейсбук-страница Екатерины Бабкиной
Цены
По словам писательницы, в Вене стоимость кесарева сечения не отличается от стоимости естественных родов. В то время в Украине, если роженица нуждается в кесаревом, ей нужно будет доплатить 28 тысяч гривен, а в США – около двух тысяч долларов.
От тысячи до двух евро в венской клинике нужно доплатить за единоличное размещения, услуги круглосуточного неонатального ухода, команды из анестезиолога, неонатолога и реаниматолога, которые могут при необходимости присутствовать на родах и после них, а также за другие дополнительные процедуры. Гонорар врачу в Вене составляет 1,5-3 тысячи евро в зависимости от уровня квалификации врача.
В первый день пребывания в клинике попросят депозит в размере 4 тысячи евро. Другие расходы можно оплатить позже.
Интересные моменты
Чтобы родить в Вене, следует прожить там две месяца. То есть, месяц до родов и месяц после них.
За день до родов нужно сделать тест на COVID-19. Если он положительный, избранный женщиной врач все равно примет роды, но с дополнительными мерами безопасности. На стоимость услуг это не повлияет.
В клинике выдают все необходимое для мамы: ночные рубашки трех видов, тапочки, компрессионный трикотаж (бандажи и чулки), различные средства гигиены, белье, резинки для волос, расчески, пилочки для ногтей, шампуни, гипоаллергенный дезодорант, чаи и продукты для перекусов.
В палате также присутствуют вещи для малыша: шкафчик с одеждой для ребенка трех размеров и различных цветов, подгузники, присыпки, одноразовые и многоразовые пеленки, наборы детского постельного белья, детские расчески, кремы, соски и бутылочки. Персонал пополняет запасы перечисленных вещей, если они заканчиваются.
В венских клиниках дают все необходимые вещи для мам и младенцев / Фото фейсбук-страница Екатерины Бабкиной
Медперсонал на родах объясняет каждый свой шаг: как и почему роженицу кладут, какой препарат вводят, что она будет чувствовать, почему в помещении прохладно и тому подобное.
В меню для мам присутствуют такие продукты, как: хамон, дыня, пицца с тунцом.
В целом украинская писательница довольна тем, как прошли ее роды в Вене. Из отрицательного вспоминает только сложные и рутинные организационные моменты.
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