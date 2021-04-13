Екатерина Бабкина несколько месяцев назад стала мамой. Хотя писательница живет в Киеве, рожать решила в Вене. Рассказываем, что повлияло на принятие решения рожать за границей и о том, довольна ли украинка таким опытом.

Историю родов в Вене Екатерина Бабкина рассказала в своем блоге, который называется "Человек с ребенком". Там она пишет различные статьи на тему материнства.

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Причины

Екатерина Бабкина призналась, что не рассматривала вариант родов в Украине . Она отметила, что работники местных клиник в основном мыслят устаревшими стереотипами и позволяют себе небрежное отношение к пациенткам. Между тем, отметила, что знает о положительном опыте родов в Украине других женщин, но решила, что за границей будет чувствовать себя увереннее.

Идея рожать в Вене возникла не сразу. Писательница также рассматривала следующие страны: США, Кипр, Германию, Францию . При поиске идеальной локации она обращалась к различным компаниям посредникам , которые знали, как помочь с медицинским туризмом за пределами Украины в сложных обстоятельствах коронавируса. В конце концов, друзья помогли ей найти контакты девушки, оказывающей посреднические услуги для медицинских туристов в Вене . Так и было принято решение остановиться в клинике Goldenes Kreuz .

Екатерина Бабкина / Фото фейсбук-страница Екатерины Бабкиной

Цены

По словам писательницы, в Вене стоимость кесарева сечения не отличается от стоимости естественных родов . В то время в Украине, если роженица нуждается в кесаревом, ей нужно будет доплатить 28 тысяч гривен, а в США – около двух тысяч долларов.

От тысячи до двух евро в венской клинике нужно доплатить за единоличное размещения, услуги круглосуточного неонатального ухода, команды из анестезиолога, неонатолога и реаниматолога, которые могут при необходимости присутствовать на родах и после них, а также за другие дополнительные процедуры. Гонорар врачу в Вене составляет 1,5-3 тысячи евро в зависимости от уровня квалификации врача.

В первый день пребывания в клинике попросят депозит в размере 4 тысячи евро . Другие расходы можно оплатить позже.

Интересные моменты

Чтобы родить в Вене, следует прожить там две месяца. То есть, месяц до родов и месяц после них .

За день до родов нужно сделать тест на COVID-19 . Если он положительный , избранный женщиной врач все равно примет роды, но с дополнительными мерами безопасности. На стоимость услуг это не повлияет.

В клинике выдают все необходимое для мамы: ночные рубашки трех видов, тапочки, компрессионный трикотаж (бандажи и чулки), различные средства гигиены, белье, резинки для волос, расчески, пилочки для ногтей, шампуни, гипоаллергенный дезодорант, чаи и продукты для перекусов.

В палате также присутствуют вещи для малыша : шкафчик с одеждой для ребенка трех размеров и различных цветов, подгузники, присыпки, одноразовые и многоразовые пеленки, наборы детского постельного белья, детские расчески, кремы, соски и бутылочки. Персонал пополняет запасы перечисленных вещей, если они заканчиваются.

Екатерина Бабкина рассказала, что за пять дней пребывания в венской клинике так и не распаковала чемодан, который привезла с собой.

В венских клиниках дают все необходимые вещи для мам и младенцев / Фото фейсбук-страница Екатерины Бабкиной

Медперсонал на родах объясняет каждый свой шаг : как и почему роженицу кладут, какой препарат вводят, что она будет чувствовать, почему в помещении прохладно и тому подобное.

В меню для мам присутствуют такие продукты, как: хамон, дыня, пицца с тунцом.

В целом украинская писательница довольна тем, как прошли ее роды в Вене . Из отрицательного вспоминает только сложные и рутинные организационные моменты.