Так, незвичайний інцидент трапився у місті Брно. Один з очевидців повідомив місцеву поліцію про те, що трасою Stará diaľnice рухається дитячий електромобіль.

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Копи відразу відреагували на виклик й прибули на місце. Там вони й справді помітили жовтий "спорткар", усередині якого сиділи двоє хлопчаків. На вигляд вони скидалися на учнів початкової школи.

Поліціянти зупинили юних автомобілістів і, за словами правоохоронців, один з хлопчиків спочатку розплакався. Однак уже зовсім скоро двоє школярів спокійно спілкувалися з представниками поліції і навіть похизувалися, що їхнє авто може розганятися до 300 кілометрів на годину.

Копи також з'ясували, що діти гралися у дворі спального району, але випадково завернули не туди і потрапили на автомобільне шосе. У результаті патрульні дочекалися батьків та передали їм дітей.

У Чехії поліція зупинила на шосе дитячий автомобіль: дивіться відео