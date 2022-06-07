Так, необычный инцидент произошел в городе Брно. Один из очевидцев сообщил местной полиции о том, что по трассе Stará diaľnice двигается детский электромобиль.

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Копы сразу отреагировали на вызов и прибыли на место. Там они действительно заметили желтый "спорткар", внутри которого сидели двое мальчишек. С виду они смахивали на учеников начальной школы.

Полицейские остановили юных автомобилистов и, по словам правоохранителей, один из мальчиков поначалу расплакался. Однако уже совсем скоро двое школьников спокойно общались с представителями полиции и даже похвастались, что их авто может разгоняться до 300 километров в час.

Копы также выяснили, что дети играли во дворе спального района, но случайно свернули не туда и попали на автомобильное шоссе. В результате патрульные дождались родителей и передали им детей.