Поезію Жадана опублікували в New York Times
Джерело:фейсбук Сергія Жадана
Поезія українського письменника Сергія Жадана доповнила сторінки найстарішого й одного з найпопулярніших щоденних видань США. Опублікували вірш "Плеєр" зі збірки "Життя Марії".
Над перекладом вірша працювали Вірляна Ткач та Ванда Фіппс. Про це письменник повідомив на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.
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Детальніше про публікацію вірша Жадана в New York Times
Вірш зі збірки "Життя Марії" переклали англійською мовою американська театральна режисерка з українським корінням, письменниця, поетеса та перекладачка Вірляна Ткач у співпраці з американською поетесою Вандою Фіппс. У перекладі поезія отримала назву Headphones.
Ось такою є культурна дипломатія – тривалий і повільний процес дружби й роботи над проєктами, які іноді відбуваються на іншому кінці світу. Дякую всім, хто допомагав чи сприяв цьому. А найбільше дякую Ванді Фіппс і Сергію Жадану,
– прокоментувала подію Вірляна Ткач.
Відомо, що вірш відібрав американський поет, педагог і юрист Реджинальд Дуейн Беттс.
Переглянути поезію можна в онлайн-версії відомого видання.
Вірш Жадана появився на сторінках New York Times / Фото фейсбук Сергія ЖаданаТакож нагадуємо, що збірку Сергій Жадана номінували на конкурс "Найкрасивіша книжка року" у Польщі.