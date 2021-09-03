Поезію Жадана опублікували в New York Times

Поезія українського письменника Сергія Жадана доповнила сторінки найстарішого й одного з найпопулярніших щоденних видань США. Опублікували вірш "Плеєр" зі збірки "Життя Марії".

Над перекладом вірша працювали Вірляна Ткач та Ванда Фіппс. Про це письменник повідомив на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

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Детальніше про публікацію вірша Жадана в New York Times

Вірш зі збірки "Життя Марії" переклали англійською мовою американська театральна режисерка з українським корінням, письменниця, поетеса та перекладачка Вірляна Ткач у співпраці з американською поетесою Вандою Фіппс. У перекладі поезія отримала назву Headphones.

Ось такою є культурна дипломатія – тривалий і повільний процес дружби й роботи над проєктами, які іноді відбуваються на іншому кінці світу. Дякую всім, хто допомагав чи сприяв цьому. А найбільше дякую Ванді Фіппс і Сергію Жадану,

– прокоментувала подію Вірляна Ткач.

Відомо, що вірш відібрав американський поет, педагог і юрист Реджинальд Дуейн Беттс.

Переглянути поезію можна в онлайн-версії відомого видання.

Вірш Жадана появився на сторінках New York Times / Фото фейсбук Сергія Жадана