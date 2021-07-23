Пара присвятила цілий артпроєкт своєму українському досвіду. Також американці закохалися в національну українську страву – голубці.

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До літньої роботи – зі задоволенням

Джейк і Марго прилетіли до України у 2018 році як волонтери програми Go Camp. Згідно з правилами, іноземці повинні були жити в українській сім'ї. Тож вони оселилися у маленькому селі Гейсиха, що під Києвом.

Ми вчили дітей англійської в маленькому селі і працювали кожного дня. Допомагали по господарству і дуже близько зі всіма познайомились,

– розповідає Марго Крамп.

Її чоловік додає, що його вразила українська гостинність. Каже, кожен був радий їх бачити, чути про їхню культуру і також розповідати про українську.

Особливу увагу подружжя звертає на їжу в Україні. За словами американців, їх так багато годували, що обоє набрали вагу.

Джейк з Марго не цуралися роботи по господарству. Працювали і на полі, і на пасіці, і на кухні. Ба більше, їм дуже сподобалася така праця.

Святкування Різдва

Теплі спогади у пари залишилися й від святкування Різдва в Україні. Розповідають, що багато і смачно їли, спілкувалися та співали колядки. Їх вразило те, як українці готують різдвяні страви. За словами Марго, під час кожного прийому їжі у неї було відчуття, що вона вживає страви, які їли цілі покоління.

Це було неймовірно. Влітку всі працювали, а на Різдво скільки дозвілля в цей час! Люди просто збираються і спілкуються. І показують вертепи. Я випив надто багато самогонки,

– пригадує Джейк.

Іноземцям настільки засмакувала українська кухня, що голубці тепер Джейк готує щотижня для себе та своєю дружини.

Подружжя з Техасу відсвяткували Різдво в Україні / Фото Голос Америки

Україна в об'єктиві

Окрім волонтерства, Джейк займається ще документальною фотографією. Тож в Україні він зробив багато автентичних кадрів. Коли переглядає світлини побуту простого українського села, не може не дивуватись наскільки особливою є ця культура.

Ось на цьому столі всі страви з власного городу, і ця прив'язка до землі й до її дарів є чимось дуже глибоким і натхненним для мене,

– ділиться Джейк.

Зроблені фото чоловік планує виставити у галереї.

Джейк Ешельман зробив в Україні багато цікавих фото / Фото Голос Америки

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