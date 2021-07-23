Пара посвятила целый артпроект своему украинскому опыту. Также американцы влюбились в национальное украинское блюдо – голубцы.

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К летней работе – с удовольствием

Джейк и Марго прилетели в Украину в 2018 году как волонтеры программы Go Camp. Согласно правилам, иностранцы должны были жить в украинской семье. Поэтому они поселились в маленьком селе Гейсиха, что под Киевом.

Мы учили детей английскому в маленьком селе и работали каждый день. Помогали по хозяйству и очень близко со всеми познакомились,

– рассказывает Марго Крамп.

Ее муж добавляет, что его поразило украинское гостеприимство. Говорит, каждый был рад их видеть, слышать об их культуре и также рассказывать об украинской.

Особое внимание супруги обращают на еду в Украину. По словам американцев, их так много кормили, что оба набрали вес.

Джейк с Марго не отказывались от работы по хозяйству. Работали и на поле, и на пасеке, и на кухне. Более того, им очень понравилась такая деятельность.

Празднование Рождества

Теплые воспоминания у пары остались и от празднования Рождества в Украине. Рассказывают, что много и вкусно ели, общались и пели колядки. Их поразило то, как украинцы готовят рождественские блюда. По словам Марго, во время каждого приема пищи у нее было ощущение, что она употребляет блюда, которые ели целые поколения.

Это было потрясающе. Летом все работали, а на Рождество сколько досуга в это время! Люди просто собираются и общаются. И показывают вертепы. Я выпил слишком много самогона,

– вспоминает Джейк.

Иностранцам настолько понравились украинская кухня, что голубцы теперь Джейк готовит еженедельно для себя и своей жены.

Супруги из Техаса отпраздновали Рождество в Украине / Фото Голос Америки

Украина в объективе

Кроме волонтерства, Джейк занимается еще документальной фотографией. Поэтому в Украине он сделал много аутентичных кадров. Когда просматривает фотографии быта простого украинского села, не перестает удивляться, насколько особенная эта культура.

Вот на этом столе все блюда из собственного огорода, и эта привязка к земле и к ее дарам является чем-то очень глубоким и вдохновляющим для меня,

– делится Джейк.

Сделанные фото мужчина планирует выставить в галерее.

Джейк Ешельман сделал в Украине много интересных фото / Фото Голос Америки