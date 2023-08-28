Від Праги до Берліна: де в Європі подорожувати потягом дешевше, ніж літаком

На яких маршрутах в Європі поїздка потягом обійдеться дешевше за рейс літаком – дізнайтеся нижче у матеріалі!

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На яких маршрутах потягом подорожувати дешевше

У недавньому дослідженні, проведеному міжнародною неурядовою організацією Greenpeace, вартість квитків на літак і поїзд була проаналізована на 112 маршрутах у Європейському Союзі, Великій Британії, Швейцарії та Норвегії. Дослідження охопило 9 різних часових періодів, у тому числі 94 міжнародних маршрути та 18 внутрішніх. Хоча більшість випадків показали, що поїздка поїздом, як правило, дорожча, було 23 маршрути, де поїздка поїздом виявилася дешевшою, ніж авіапереліт.

Половина цих маршрутів передбачає довгі подорожі на повільних поїздах, кілька пересадок або неідеальне сполучення. Тому, можливо, це не завжди привабливий варіант для мандрівників на далекі відстані.

Так, 12 маршрутів визнали "чудовими", з хорошою швидкістю та за прийнятною ціною:

Берлін – Прага

​Це сполучення цікаве порівняно коротким часом в дорозі (найшвидший поїзд йде 4 години 25 хвилин). Курсує більше від 6 прямих поїздів на день, а вартість квитків починається від 29,90 євро. Втім, немає прямих рейсів, які з'єднують дві столиці, тому багато людей обирають переліт через Дюссельдорф або Варшаву. Але це вийшло б дорожче.

Цюрих – Відень

За цим маршрутом їздять 6 прямих потягів на день, подорож триває 7 годин 52 хвилини. Квитки на потяг між цими двома містами у середньому на 30% дешевші, ніж літак. Згідно з дослідженням, у 2019 році 941 000 людей здійснили рейси між Цюрихом і Віднем.

Цюрих – Берлін

Між двома містами курсує 5 прямих міжнародних поїздів на день, один з яких – нічний. Найшвидший потяг доїздить до місця призначення за 8 годин 32 хвилини, а ціни на квитки починаються від 49,90 євро. У 2019 році цим маршрутом проїхало понад 1,1 мільйона пасажирів.

Варшава – Берлін

Цей маршрут обслуговують 5 щоденних прямих поїздів, поїздки тривають менш як 6 годин. Квитки можна купити за ціною від 27,90 до 49,90 євро.

Де в Європі подорожувати залізницею дешевше, ніж літаком / Фото UnSplash

Мадрид – Барселона

Є багато прямих поїздів між Мадридом і Барселоною, найшвидші йдуть 2 години 40 хвилин. Ціни на квитки можуть становити від 14 євро залежно від часу бронювання. У 2019 році це був п'ятий за популярністю короткомагістральний маршрут у Європі.

Тронхейм – Осло

За даними екологічної організації, найбільш часто використовуваний маршрут короткомагістральних рейсів у Норвегії насправді має гарну альтернативу у вигляді мандрівок поїздом. Є 6 прямих сполучень на день, одне з яких нічне. Найшвидший денний потяг йде 6 годин 39 хвилин. Ціни приблизно такі ж, як і на переліт: 65 – 70 євро.

Інші залізничні маршрути, дешевші за авіарейси, це:

Гельсінкі – Оулу у Фінляндії, Афіни – Салоніки в Греції, Порту – Лісабон у Португалії, Кошице (Словаччина) – Прага (Чехія), Прага – Будапешт (Угорщина).

Де потягом подорожувати дорожче?

На багатьох маршрутах по всій Європі ціни на поїзди перевищують ціни на авіаперельоти, як заявила організація. Наприклад, якщо порівняти вартість залізничного квитка (або двох поїздів, у деяких випадках) з Барселони до Лондона, то стає очевидним, що ціна більш ніж у десять разів вища, ніж вартість перельоту. Подібним чином поїздка з Валенсії, іспанського прибережного міста, до Парижа приблизно у 8 разів дорожча, ніж подорож літаком.

Подорожі потягом, як правило, дорожчі, якщо залучено кілька залізничних компаній і якщо треба купувати окремі квитки на різні частини шляху.

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Велика Британія та Іспанія лідирують у рейтингу, коли мовиться про непомірно високі ціни на квитки на потяг порівняно з авіарейсами, причому вартість вища в чотири рази. З невеликим відривом слідує Бельгія, де ціни на поїзди у 2,6 раза дорожчі за авіаквитки. Франція та Італія також потрапили до списку, де квитки на потяг коштують у 2,5 раза дорожче за авіаквитки.