Список найнебезпечніших європейських міст очолили напрямки, які полюбляють туристи. То де у Європі потрібно бути обережним і зайвий раз подумати про додаткову безпеку – читайте далі.

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Небезпечна подорож

Всього видання Numbeo дослідило 127 міст. Для цього детально опитали туристів та місцевих про те, наскільки безпечно вони почуваються. Рейтинг склали, орієнтуючись на такі критерії:

Рівень злочинності;

Зростання злочинності за останні 3 роки;

Страх крадіжки зі зломом, вандалізму;

Страх збройного нападу, насильницьких злочинів;

Страх пограбування на вулиці;

Страх викрадення автомобіля чи речей з машини;

Страх зазнати фізичного нападу через колір шкіри, етнічну приналежність чи релігію;

Торгівля наркотиками;

Проблема корупції.

На перших місцях у списку небезпечних – три популярні туристичні локації: італійська Катанія, французький Марсель та англійський Бірмінгем.

Катанія на Сицилії, яка посіла перше місце у рейтингу, асоціюється з італійською мафією. Рівень злочинності тут становить 64,6 бала, а індекс безпеки – лише 35,4 бала. У сицилійському місті також варто остерігатися кишенькових злодіїв та не рекомендують гуляти вночі.



У Катанії варто бути уважним / Фото Pexels

Друге місце у сумнозвісному рейтингу посідає Марсель у Франції. Рівень злочинності тут оцінили у 64,4 бала. Найбільші проблеми міста – торгівля наркотиками й злочинні банди.

ТОП-3 найнебезпечніших міст в Європі замикає англійський Бірмінгем із рівнем злочинності у 63,1 бала. Тут поширений вандалізм, крадіжки та наркоторгівля.

Найнебезпечніші міста Європи:

Катанія (Італія); Марсель (Франція); Бірмінгем (Англія); Ковентрі (Англія); Шарлеруа (Бельгія); Неаполь (Італія); Монпельє (Франція); Льєж (Бельгія); Гренобль (Франція); Нант (Франція).

Де туристи почуваються безпечно

А от найспокійніше мандрівникам у швейцарському Берні. Рейтинг міст з найнижчим рівнем злочинності виглядає так:

Берн (Швейцарія); Мюнхен (Німеччина); Гаага (Нідерланди); Цюрих (Швейцарія); Тронхейм (Норвегія); Любляна (Словенія); Загреб (Хорватія); Таллінн (Естонія); Гельсінкі (Фінляндія); Прага (Чехія).

Берн у Швейцарії назвали найбезпечнішим містом / Фото Pexels