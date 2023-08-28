На каких маршрутах в Европе поездка на поезде обойдется дешевле рейса самолетом – узнайте ниже в материале!

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На каких маршрутах поездом путешествовать дешевле

В недавнем исследовании, проведенном международной неправительственной организацией Greenpeace, стоимость билетов на самолет и поезд была проанализирована на 112 маршрутах в Европейском Союзе, Великобритании, Швейцарии и Норвегии. Исследование охватило 9 разных временных периодов, в том числе 94 международных маршрута и 18 внутренних. Хотя большинство случаев показали, что поездка на поезде, как правило, дороже, было 23 маршрута, где поездка на поезде оказалась дешевле, чем авиаперелет.

Половина этих маршрутов предполагает долгие поездки на медленных поездах, несколько пересадок или неидеальное сообщение. Поэтому, возможно, это не всегда привлекательный вариант для путешественников на дальние расстояния.

Да, 12 маршрутов признали "прекрасными", с хорошей скоростью и по приемлемой цене:

Берлин – Прага

​ Это сообщение интересно сравнительно короткое время в пути (самый быстрый поезд идет 4 часа 25 минут). Курсирует более 6 прямых поездов в день, а стоимость билетов начинается от 29,90 евро. Впрочем, нет прямых рейсов, соединяющих две столицы, поэтому многие выбирают перелет через Дюссельдорф или Варшаву. Но это вышло бы дороже.

Цюрих – Вена

По этому маршруту ездят 6 прямых поездов в день, путешествие длится 7 часов 52 минуты. Билеты на поезд между двумя городами в среднем на 30% дешевле, чем самолет. Согласно исследованию, в 2019 году 941 000 человек совершили рейсы между Цюрихом и Веной.

Цюрих – Берлин

Между двумя городами курсирует 5 прямых международных поездов в день, один из которых ночной. Быстрый поезд доезжает до места назначения за 8 часов 32 минуты, а цены на билеты начинаются от 49,90 евро. В 2019 году по этому маршруту проехало более 1,1 миллиона пассажиров.

Варшава – Берлин

Этот маршрут обслуживают 5 ежедневных прямых поездов, поездки длятся менее 6 часов. Билеты можно купить по цене от 27,90 до 49,90 евро.

Где в Европе путешествовать по железной дороге дешевле, чем самолетом / Фото UnSplash

Мадрид – Барселона

Есть много прямых поездов между Мадридом и Барселоной, самые быстрые идут 2 часа 40 минут. Цены на билеты могут составлять от 14 евро в зависимости от времени бронирования. В 2019 году это был пятый по популярности короткомагистральный маршрут в Европе.

Тронхейм – Осло

По данным экологической организации, наиболее часто используемый маршрут короткомагистральных рейсов в Норвегии действительно имеет хорошую альтернативу в виде путешествий поездом. Есть 6 прямых соединений в день, одно из которых ночное. Самый быстрый дневной поезд идет 6 часов 39 минут. Цены примерно такие же, как и на перелет: 65 – 70 евро.

Другие железнодорожные маршруты дешевле авиарейсов, это:

Хельсинки – Оулу в Финляндии, Афины – Салоники в Греции, Порту – Лиссабон в Португалии, Кошице (Словакия) – Прага (Чехия), Прага – Будапешт (Венгрия).

Где поездом путешествовать подороже?

На многих маршрутах по всей Европе, цены на поезда превышают цены на авиаперелеты, как заявила организация. Например, если сравнить стоимость железнодорожного билета (или двух поездов, в некоторых случаях) из Барселоны в Лондон, то становится очевидным, что цена более чем в десять раз выше стоимости перелета. Подобным образом поездка из Валенсии, испанского прибрежного города, в Париж примерно в 8 раз дороже, чем путешествие самолетом.

Путешествия на поезде, как правило, дороже, если привлечено несколько железнодорожных компаний и если нужно покупать отдельные билеты на разные части пути.

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Великобритания и Испания лидируют в рейтинге, когда говорится о непомерно высоких ценах на билеты на поезд по сравнению с авиарейсами, причем стоимость выше в четыре раза. С небольшим отрывом следует Бельгия, где цены на поезда в 2,6 раза дороже авиабилетов. Франция и Италия также попали в список, где билеты на поезд стоят в 2,5 раза дороже авиабилетов.