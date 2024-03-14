Бюджетно й дуже красиво: як за тиждень відвідати три країни ЄС

Весна – найкращий час, аби вирушити у мінівідпустку. Головне – обрати ідеальний для себе маршрут. Наприклад, подорожуючи автомобілем, можна відвідати відразу декілька міст або навіть країн.

Якщо хочеться відпочити красиво, пізнавально та бюджетно, варто звернути увагу на країни Балтії. Закордон 24 розповідає, куди варто завітати.

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Ідеальний маршрут для весняних канікул

Оптимальний варіант – розпочати мандрівку з Литви. Must visit – столиця країни, Вільнюс. Старе місто – справжній музей просто неба. Туристам рекомендують піднятися на Замкову гору, завітати до костелу святих апостолів Петра та Павла, а також – прогулятися затишними місцевими вуличками.



Вільнюс – прекрасний у будь-яку пору року / Unsplash

Наступну зупинку варто зробити у місті Каунас. Його родзинкою є Каунаський замок. Окрім того, туристам рекомендують відвідати IX форт. Також місто має багато красивих храмів та музеїв з унікальними експозиціями.

А якщо душа кличе до моря, можна заїхати до Паланги. Місцеві "золоті" пляжі – чудове місце для весняних прогулянок.

Після приємного знайомства з Литвою настає час вирушати до Латвії. Її столиця Рига – справжня коштовність у короні Балтії. Старе місто – всесвітня спадщина ЮНЕСКО. Туристам рекомендують відвідати Центральний ринок, сфотографуватися на фоні Котячого дому та скуштувати легендарний ризький лікер.



Рига – справді казкове місто / Unsplash

Завершити мандрівку варто у Таллінні – столиці Естонії. Її старе місто зачаровує з першого погляду. Там розташовані справжні шедеври естонської архітектури. Туристам рекомендують приділити щонайменше день на прогулянку столицею. Зокрема, рекомендують відвідати церкву Святого Миколая та музей Нігулісте.