Если хочется отдохнуть красиво, познавательно и бюджетно, стоит обратить внимание на страны Балтии. Закордон 24 рассказывает, куда стоит посетить.

Обратите внимание Древний, сказочный, очень загадочный: какой "вайбовый" город Европы наиболее недооценивают туристы

Идеальный маршрут для весенних каникул

Оптимальный вариант – начать путешествие с Литвы. Must visit – столица страны, Вильнюс. Старый город – настоящий музей под открытым небом. Туристам рекомендуют подняться на Замковую гору, посетить костел святых апостолов Петра и Павла, а также – прогуляться по уютным местным улочкам.



Вильнюс – прекрасен в любое время года / Unsplash

Следующую остановку стоит сделать в городе Каунас. Его изюминкой является Каунасский замок. Кроме того, туристам рекомендуют посетить IX форт. Также город имеет много красивых храмов и музеев с уникальными экспозициями.

А если душа зовет к морю, можно заехать в Палангу. Местные "золотые" пляжи – прекрасное место для весенних прогулок.

После приятного знакомства с Литвой наступает время отправляться в Латвию. Ее столица Рига – настоящая драгоценность в короне Балтии. Старый город – всемирное наследие ЮНЕСКО. Туристам рекомендуют посетить Центральный рынок, сфотографироваться на фоне Кошачьего дома и попробовать легендарный рижский ликер.



Рига – действительно сказочный город / Unsplash

Завершить путешествие стоит в Таллинне – столице Эстонии. Ее старый город очаровывает с первого взгляда. Там расположены настоящие шедевры эстонской архитектуры. Туристам рекомендуют уделить минимум день на прогулку по столице. В частности, рекомендуют посетить церковь Святого Николая и музей Нигулисте.