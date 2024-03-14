Якщо хочеться відпочити красиво, пізнавально та бюджетно, варто звернути увагу на країни Балтії. Закордон 24 розповідає, куди варто завітати.

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Ідеальний маршрут для весняних канікул

Оптимальний варіант – розпочати мандрівку з Литви. Must visit – столиця країни, Вільнюс. Старе місто – справжній музей просто неба. Туристам рекомендують піднятися на Замкову гору, завітати до костелу святих апостолів Петра та Павла, а також – прогулятися затишними місцевими вуличками.



Вільнюс – прекрасний у будь-яку пору року / Unsplash

Наступну зупинку варто зробити у місті Каунас. Його родзинкою є Каунаський замок. Окрім того, туристам рекомендують відвідати IX форт. Також місто має багато красивих храмів та музеїв з унікальними експозиціями.

А якщо душа кличе до моря, можна заїхати до Паланги. Місцеві "золоті" пляжі – чудове місце для весняних прогулянок.

Після приємного знайомства з Литвою настає час вирушати до Латвії. Її столиця Рига – справжня коштовність у короні Балтії. Старе місто – всесвітня спадщина ЮНЕСКО. Туристам рекомендують відвідати Центральний ринок, сфотографуватися на фоні Котячого дому та скуштувати легендарний ризький лікер.



Рига – справді казкове місто / Unsplash

Завершити мандрівку варто у Таллінні – столиці Естонії. Її старе місто зачаровує з першого погляду. Там розташовані справжні шедеври естонської архітектури. Туристам рекомендують приділити щонайменше день на прогулянку столицею. Зокрема, рекомендують відвідати церкву Святого Миколая та музей Нігулісте.