Ідеальним варіантом для мандрівників, які хочуть насолодитися спокійною та водночас оригінальною мандрівкою, є Рига. Українці можуть добратися туди автобусом або літаком з Польщі, інформує Закордон 24.

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Чому Рига – особлива

Рига – справжня балтійська перлина. Місто чудово зберегло свою древню культуру й збагатилося красою сучасності. Старовинні вузенькі вулички запрошують в антикварні крамниці та атмосферні кав'ярні. А казкові будиночки бережуть чимало міських легенд.



Казкова Рига зачаровує з першого погляду / Unsplash

Однією з родзинок міста є Центральний ринок – один з найстаріших у Європі. А Старе місто Риги – всесвітня спадщина ЮНЕСКО. Кожен камінчик там – свідок багатовікової величі міста.



Старе місто Риги – всесвітня спадщина ЮНЕСКО / Unsplash

Шанувальників мистецтва Рига запрошує у численні музеї, а в місцевих парках можна ознайомитися з природою загадкової Балтії. Бонус для всіх шанувальників пухнастиків – у Ризі розташований Котячий дім.

Смачними візитівками міста є ризький бальзам та ризькі шпроти. Їх найчастіше везуть як сувеніри близьким. Також популярними у Ризі продуктами є шоколад, твердий сир та пиво.

Ціни у Ризі та й загалом у Латвії – вищі, аніж в Україні. Водночас за мірками ЄС – доволі низькі. Тому спланувати мандрівку можна й бюджетно.

Латвія – дружня країна, яка підтримує українців у їхній боротьбі за свою свободу. Цей факт зробить мандрівку до Риги ще приємнішою.