Витвори мистецтва на кожному кроці: французьке місто оздоблюватиме всі нові будівлі

Французьке Монпельє стане першим містом, де всі нові будівлі будуть прикрашати витворами мистецтва.

За рішенням місцевої адміністрації, на кожній новій споруді обов'язково має бути створена фреска, мозаїка або скульптура. Головна мета – відображення культурних багатств Монпельє для місцевих мешканців та туристів.

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Місто прикрасять роботи митців

Це історичне рішення робить Монпельє першим містом у світі, де архітектори зобов'язані враховувати культурні елементи під час проєктування будівель. Місцева влада прагне перетворити це середземноморське місто в музей просто неба. Сподіваються, що сучасне мистецтво тут стане невід'ємною частиною повсякденного життя.

За планом, до 2026 року місто мають прикрасити сотнями мистецьких творів просто на його вулицях.

Вартість кожного з них має становити не менше 1% від вартості землі, на якій звели будівлю. Але мінімальна ціна – 10 тисяч євро. Кожен проєкт буде відбирати спеціальна комісія, яка буде стежити, щоб власники будинків обирали різних творчих майстрів, а не надавали перевагу одному.

Міський пейзаж Монпельє / Фото Unsplash

Монпельє – місто на південному узбережжі Франції, яке у середньовіччі стало ключовим торговим центром між північною Європою, Іспанією та середземноморським басейном. Воно знаходиться за 600 кілометрів від Парижа. Наразі у Монпельє живуть понад 250 тисяч людей.

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