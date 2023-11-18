По решению местной администрации, на каждом новом здании обязательно должна быть создана фреска, мозаика или скульптура. Главная цель – отображение культурных богатств Монпелье для местных жителей и туристов.

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Город украсят работы художников

Это историческое решение делает Монпелье первым городом в мире, где архитекторы обязаны учитывать культурные элементы при проектировании домов. Местные власти стремятся превратить этот средиземноморский город в музей под открытым небом. Надеются, что современное искусство здесь станет неотъемлемой частью повседневной жизни.

По плану, к 2026 году город должны украсить сотни произведений искусства прямо на его улицах.

Стоимость каждого из них должна составлять не менее 1% стоимости земли, на которой возвели здание. Но минимальная цена – 10 тысяч евро. Каждый проект будет отбирать специальная комиссия, которая будет следить, чтобы владельцы домов выбирали разных творческих мастеров, а не предпочитали одного.

Городской пейзаж Монпелье / Фото Unsplash

Монпелье – город на южном побережье Франции, который в средние века стал ключевым торговым центром между северной Европой, Испанией и средиземноморским бассейном. Он находится в 600 километрах от Парижа. В настоящее время в Монпелье живут более 250 тысяч человек.

В Париже известный уличный художник посвятил фреску Украине

Художник Кристиан Гэми, известный как C215, изобразил на фреске в Париже украинскую девушку. Его работу уже увидела первая леди Елена Зеленская.

Кристиан Гэми был одним из первых зарубежных художников, посетивших Украину после полномасштабного вторжения. Он побывал в нескольких городах нашего государства в мае 2022 года. Свои впечатления от увиденного Кристиан с тех пор рисует на стенах французской столицы. Несколько его работ остались и в украинских городах.