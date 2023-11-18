За рішенням місцевої адміністрації, на кожній новій споруді обов'язково має бути створена фреска, мозаїка або скульптура. Головна мета – відображення культурних багатств Монпельє для місцевих мешканців та туристів.

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Місто прикрасять роботи митців

Це історичне рішення робить Монпельє першим містом у світі, де архітектори зобов'язані враховувати культурні елементи під час проєктування будівель. Місцева влада прагне перетворити це середземноморське місто в музей просто неба. Сподіваються, що сучасне мистецтво тут стане невід'ємною частиною повсякденного життя.

За планом, до 2026 року місто мають прикрасити сотнями мистецьких творів просто на його вулицях.

Вартість кожного з них має становити не менше 1% від вартості землі, на якій звели будівлю. Але мінімальна ціна – 10 тисяч євро. Кожен проєкт буде відбирати спеціальна комісія, яка буде стежити, щоб власники будинків обирали різних творчих майстрів, а не надавали перевагу одному.

Міський пейзаж Монпельє / Фото Unsplash

Монпельє – місто на південному узбережжі Франції, яке у середньовіччі стало ключовим торговим центром між північною Європою, Іспанією та середземноморським басейном. Воно знаходиться за 600 кілометрів від Парижа. Наразі у Монпельє живуть понад 250 тисяч людей.

У Парижі відомий вуличний художник присвятив фреску Україні

Митець Крістіан Гемі, відомий як C215, зобразив на фресці в Парижі українську дівчину. Його роботу вже побачила перша леді Олена Зеленська.

Крістіан Гемі був одним із перших закордонних митців, які відвідали Україну після повномасштабного вторгнення. Він побував у кількох містах нашої держави у травні 2022 року. Свої враження від побаченого Крістіан відтоді закарбовує на стінах французької столиці. Кілька його робіт залишились і в українських містах.