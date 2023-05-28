Финляндия остается страной с самым счастливым населением на нашей планете. Она занимает первое место уже шестой год подряд. К таким выводам пришли авторы ежегодного Глобального отчета о счастье. Что же в Финляндии такого особенного, что ее жители так радуются жизни – узнаете дальше.

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Финны чувствуют себя такими счастливыми не только из-за высокого дохода, хорошего психического и физического здоровья. Важно, что у них сильное чувство доверия друг к другу и очень низкий уровень коррупции. Поэтому туристы в Финляндии чувствуют себя очень комфортно – страна безопасна для путешествий, а ее население – теплое и приветливое.

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Пейзажи, от которых перехватывает дух

Туристы очень ценят ландшафты Финляндии. Пейзажи здесь очень разнообразны: от заснеженных сосновых деревьев, скалистых гор и до ярко-зеленых холмов. В Финляндии есть 39 национальных парков, которые можно записать в свой план поездки. Также люди приезжают со всего мира, чтобы порыбачить на живописном озере Саймаа.

Конечно, главной туристической достопримечательностью Финляндии является возможность увидеть редкое явление – Северное сияние. Туристы со всех уголков планеты пытаются "подловить" его и запечатлеть на фото.

Редкое явление – Северное сияние / Фото Pixabay

Вкусная еда

Возможно, вы никогда не слышали о коронных блюдах финской кухни. Но это совсем не значит, что она не стоит вашего внимания. Повара в Финляндии сосредоточены на использовании свежих местных ингредиентов. Особенно рыбы, ведь в стране огромное количество чистых озер для отлова.

Гравлакс (соленая рыбная закуска) и соте из северного оленя – самые популярные местные блюда.

Современная архитектура

Любителям прогрессивного минимализма понравится в Финляндии. Местные архитекторы вдохновляются природными ландшафтами страны и переносят их в современные дизайны. Здесь очень уважают проекты местного архитектора Алвара Аалто, яркого представителя скандинавского минимализма

Минимализм Алвара Аалто в архитектуре / Фото Pixabay

Увлекательный Хельсинки

Столица государства является самым густонаселенным городом. Существует стереотип, что Финляндия – отдаленная, тихая страна, но Хельсинки его полностью разрушает. Это не только идеальный город, чтобы насладиться культурным наследием страны, но и почувствовать бурную ночную жизнь, познакомиться с современным искусством и музыкой Финляндии. Кстати, вы знали, что именно Финляндия является мировой столицей хэви-металла?

Сказочная Лапландия

И взрослые, и дети могут одинаково насладиться развлечениями в Деревне Санта-Клауса (финны его называют Йоулупукки). Здесь можно прокатиться на санях, запряженных хаски или северными оленями, а если вы готовы к острым ощущениям – осуществить сафари на снегоходах.

Лапландия ошеломит снежными пейзажами. Киттиль считается одним из лучших горнолыжных курортов: настоящий рай для лыжников и сноубордистов.

Заснеженная Лапландия / Фото Unsplash

Культура сауны

Финскую самобытность сложно представить без сауны. Концепция "культуры сауны" в Финляндии базируется не только на очищении тела, но и разума. Около 90% финнов ходят в сауну хотя бы раз в неделю.

Самая счастливая страна в мире готова снова принимать туристов после продолжительной пандемии. Здесь более популярен зимний туризм, но Финляндия прекрасна в любое время года. Она гарантированно очарует вас своей особой северной красотой, экологичностью, качественным сервисом и удивительными пейзажами.