До цієї правди ви не готові: бортпровідники зізналися, чи мстять проблемним пасажирам

Пріоритет бортпровідників – піклуватися про комфорт пасажирів на борту. Однак все частіше з'являються історії про різні курйозні ситуації на борту. Іноді вчинками вражають пасажири. А інколи бортпровідники діють не за планом.

Бортпровідники у мережі розповіли несподівану правду про свою роботу. Зокрема, зізналися, що мстять пасажирам, які поводять зверхньо та ускладнюють політ своєю поведінкою.

Зверніть увагу Жінка ефектно помстилася чоловіку, який під час польоту закинув ноги мало їй не на голову

Ба більше, одна з бортпровідниць зізналася, що ставиться до пасажирів як до ворогів й всіляко намагається це продемонструвати. На щастя, під час польотів з нею ніхто серйозно не постраждав.

Ще одна з бортпровідниць розповіла, що вирішила помститися пасажирові, який під час польоту відмовлявся відкласти вейп. Його можна брати з собою на борт, однак категорично заборонено заряджати у літаку.

Коли пасажир заснув, вейп випав у нього з руки. Тоді бортпровідниця підняла його й викинула. Її дуже розвеселило, коли чоловік після пробудження намагався знайти свій вейп.

Спостерігати, як він бореться, шукаючи свій вейп під час висадки, було чудово. Зрештою він розлючений пішов,

– розповіла бортпровідниця.

Пілот помстився пасажирці

У мережі стала вірусною історія про те, як пілот помстився пасажирці, яка намагалася першою вийти з літака. Він змусив її дійти від виходу до сидіння у хвості літака, а тоді попросив усіх пасажирів привітати важливу гостю оплесками. Люди на борту дуже розвеселилися. Вони зауважують, що пасажирка ніколи не забуде цього інциденту.