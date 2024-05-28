Бортпроводники в сети рассказали неожиданную правду о своей работе. В частности, признались, что мстят пассажирам, которые ведут себя пренебрежительно и усложняют полет своим поведением.

Обратите внимание Женщина эффектно отомстила мужчине, который во время полета забросил ноги чуть ли не ей на голову

Более того, одна из бортпроводниц призналась, что относится к пассажирам как к врагам и всячески пытается это продемонстрировать. К счастью, во время полетов с ней никто серьезно не пострадал.

Еще одна из бортпроводниц рассказала, что решила отомстить пассажиру, который во время полета отказывался отложить вейп. Его можно брать с собой на борт, однако категорически запрещено заряжать в самолете.

Когда пассажир заснул, вейп выпал у него из руки. Тогда бортпроводница подняла его и выбросила. Ее очень развеселило, когда мужчина после пробуждения пытался найти свой вейп.

Наблюдать, как он борется, в поисках своего вейпа во время высадки, было замечательно. В конце концов он разъяренный ушел,

– рассказала бортпроводница.

Пилот отомстил пассажирке

В сети стала вирусной история о том, как пилот отомстил пассажирке, которая пыталась первой выйти из самолета. Он заставил ее дойти от выхода до сиденья в хвосте самолета, а тогда попросил всех пассажиров поздравить важную гостью аплодисментами. Люди на борту очень развеселились. Они отмечают, что пассажирка никогда не забудет этого инцидента.