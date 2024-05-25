Мабуть, на кожному рейсі бувають люди, які намагаються понад усе першими вийти з літака. Іноді їх намагаються зупинити бортпровідники, а іноді до цього долучаються навіть пілоти. Тематична історія з Reddit завірусилася у мережі, розповідає Закордон 24.

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Пілот епічно провчив пасажирку

Щойно літак торкнувся землі, як одна з пасажирок кинулася до виходу. Її не зупинили ні попередження про "пристебніть паски", ні прохання бортпровідників повернутися на своє місце. Не реагуючи на інших, жінка пробиралася до виходу з такою швидкістю, ніби від цього залежить її життя.

Зрештою, пасажирка подолала весь салон та застрягла при виході. Інші люди, втомлені після 8-годинного польоту, ледве тамували роздратування. Зрештою, пілот вирішив втрутитися й заявив, що на борту перебуває особлива гостя, яку він особисто хоче привітати.

Зрештою, він справді вийшов та попросив фігурантку цієї історії відійти трохи назад, щоб пройти до особливої гості, а потім ще трохи й ще трохи. При цьому командир дивився з ряду в ряд, намагаючись знайти конкретну людину. Нарешті, коли вони наблизилися до хвостової частини літака, пілот попросив її присісти на секунду,

– мовиться у повідомленні.

Тоді пілот заявив, що спеціальна гостя сидить на місці 42С (його й довелося вимушено зайняти тій нетерплячій пасажирці). Інші пасажири почали гучно сміятися та аплодувати. Користувачі мережі також оцінили історію. Водночас були й ті, хто спробував зрозуміти жінку: можливо, вона спізнювалася на інший рейс.