Мандрівниця розраховувала приємно провести час у польоті. Вона точно не очікувала, що нахаба, який сидітиме позаду, вирішить вкласти свої ноги мало їй не на голову.

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Що відбулося на борту

Під час подорожі мандрівниця з подивом виявила: чоловік, який сидів позаду, настільки випрямив ноги, що вони опинилися на вікні біля неї. Спершу жінка поставилася до ситуації з гумором. Однак чоловік задрімав й гадки не мав прибрати свої ноги.

Зрештою, мандрівниця вирішила помститися сусідові. У ручній поклажі вона мала флакончик рожевого лаку для нігтів. Коли з манікюром для сусіда було завершено, мандрівниця покликала бортпровідницю. Та розбудила чоловіка й попросила його прийняти ноги. Однак було вже надто пізно: лак був на усіх десяти нігтях.



Рожевий лак теж може бути знаряддям помсти / Unsplash

Коли чоловік побачив це, він був просто шокований. Натомість пасажири поруч розвеселилися не на жарт. Цей політ вони точно не забудуть.

Користувачі мережі підтримали кмітливу мандрівницю. Вони зауважують, що це – максимальне нахабство: так поставити свої ноги.

Зауважте, раніше мережу "підірвала" історія про чоловіка, який придумав оригінальний спосіб помсти пасажирам, які зриваються з місць відразу після приземлення літака.