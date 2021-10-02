Як розповіла спеціалістка з розвитку стартапів інкубатора Starter Марія Рубан, програма допоможе розібратися у всіх тонкощах ведення бізнесу закордоном.

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Рубан зазначила, що послуга One Step Service підійде для тих, хто хоче емігрувати в Польщу та почати займатися власною справою.

Якщо хтось з України чи іншої країни хоче переїхати й започаткувати свій бізнес, але не має уявлення, як це зробити і які тут є можливості, то ми з радістю допоможемо,

– заявила вона.

Як це працює

За словами спеціалістки з розвитку стартапів, One Step Service спрямований на 2 основні групи клієнтів:

тих, які вже перебувають у Гданську;

тих, які поки живуть за кордоном, але хочуть переїхати сюди й започаткувати свій бізнес.

Послуга One Step Service допомагає налагодити контакти між різними підприємцями, а також впровадити інноваційні рішення для їхнього бізнесу.

Зверніть увагу! Спеціалісти One Step Service надають кожному 1 годину безкоштовних консультацій з відділом маркетингу. Можна обрати день і прийти на консультацію або долучитися в режимі онлайн.

Яку допомогу можуть отримати українці

Вона зауважила, що станом на зараз цією послугою в більшості користуються поляки. Однак приблизно 20% клієнтів вже складають іноземці, зокрема й з України.

Ми можемо проконсультувати, як приїхати до Польщі й на підставі яких документів. Роз'яснимо, як виглядає перетин кордону в часи пандемії COVID-19,

– сказала Марія Рубан.

Якщо ж для в'їзду потрібно буде відкривати візу, цим займатиметься сама людина.

Які послуги не надає One Step Service