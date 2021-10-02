Как рассказала специалистка по развитию стартапов инкубатора Starter Мария Рубан, программа поможет разобраться во всех тонкостях ведения бизнеса за рубежом.
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Рубан отметила, что услуга One Step Service подойдет для тех, кто хочет эмигрировать в Польшу и начать заниматься собственным делом.
Если кто-то из Украины или другой страны хочет переехать и начать свой бизнес, но не имеет представления, как это сделать и какие здесь есть возможности, то мы с радостью поможем,
– заявила она.
Как это работает
По словам специалистки по развитию стартапов, One Step Service направлен на 2 основные группы клиентов:
- тех, которые уже находятся в Гданьске;
- тех, которые пока живут за границей, но хотят переехать сюда и начать свой бизнес.
Услуга One Step Service помогает наладить контакты между различными предпринимателями, а также внедрить инновационные решения для их бизнеса.
Какую помощь могут получить украинцы
Она отметила, что сейчас этой услугой в большинстве пользуются поляки. Однако примерно 20% клиентов уже составляют иностранцы, в том числе и из Украины.
Мы можем проконсультировать, как приехать в Польшу и на основании каких документов. Разъясним, как выглядит пересечение границы во время пандемии COVID-19,
– сказала Мария Рубан.
Если же для въезда нужно открывать визу, этим будет заниматься сам человек.
Какие услуги не предоставляет One Step Service
- бухгалтерские, но специалисты могут посоветовать клиенту, к которому бухгалтера обратиться;
- бесплатный виртуальный офис.