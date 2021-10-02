Как рассказала специалистка по развитию стартапов инкубатора Starter Мария Рубан, программа поможет разобраться во всех тонкостях ведения бизнеса за рубежом.

Актуально Я не стыжусь, а наоборот горжусь своей работой, – украинская блогер-уборщица в Финляндии

Рубан отметила, что услуга One Step Service подойдет для тех, кто хочет эмигрировать в Польшу и начать заниматься собственным делом.

Если кто-то из Украины или другой страны хочет переехать и начать свой бизнес, но не имеет представления, как это сделать и какие здесь есть возможности, то мы с радостью поможем,

– заявила она.

Как это работает

По словам специалистки по развитию стартапов, One Step Service направлен на 2 основные группы клиентов:

тех, которые уже находятся в Гданьске;

тех, которые пока живут за границей, но хотят переехать сюда и начать свой бизнес.

Услуга One Step Service помогает наладить контакты между различными предпринимателями, а также внедрить инновационные решения для их бизнеса.

Обратите внимание! Специалисты One Step Service предоставляют каждому 1 час бесплатных консультаций с отделом маркетинга. Можно выбрать день и прийти на консультацию или присоединиться в режиме онлайн.

Какую помощь могут получить украинцы

Она отметила, что сейчас этой услугой в большинстве пользуются поляки. Однако примерно 20% клиентов уже составляют иностранцы, в том числе и из Украины.

Мы можем проконсультировать, как приехать в Польшу и на основании каких документов. Разъясним, как выглядит пересечение границы во время пандемии COVID-19,

– сказала Мария Рубан.

Если же для въезда нужно открывать визу, этим будет заниматься сам человек.

Какие услуги не предоставляет One Step Service